Uno de los obispos auxiliares de Sevilla abrirá el curso cofrade de Cádiz

El Consejo de Hermandades ya tiene curso de formación para los próximos meses. Una programación de conferencias que este año inaugurará uno de los obispos auxiliares de Sevilla. En concreto, será Ramón Valdivia la persona que imparta la conferencia inaugural el próximo 4 de noviembre.

Ramón Valdivia fue nombrado obispo auxiliar de Sevilla en abril de 2023. Jurista, filósofo y teólogo, este sacerdote sevillano nacido en 1974 ofrecerá la conferencia titulada Doctrina Social de la Iglesia, una propuesta para el futuro tras la misa de apertura de curso que tendrá lugar ese 4 de noviembre en la iglesia de Santiago a las 19.00 horas. Será al término de la eucaristía cuando se desarrolle la conferencia, en el mismo templo.

La presencia del obispo auxiliar de Sevilla en Cádiz no deja de ser curiosa, ya que Ramón Valdivia es uno de los nombres que está sonando con fuerza como posible sustituto del obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza. Una sustitución que llegará cuando Roma lo determine, después de que Zornoza cumpliera los 75 años preceptivos (edad a la que los obispos presentan su renuncia, quedando a disposición de que el Papa nombre sucesor en esa diócesis) el 31 de julio de 2024.

De este modo abrirá el Consejo el curso de formación convocado un año más para todos los cofrades gaditanos. Una iniciativa que cuenta en esta ocasión con media docena de conferencias que se desarrollan hasta el mes de mayo de 2026.

Así, tras la inaugural de Ramón Valdivia se anuncia una conferencia sobre la Asunción de María en el contexto del Año Jubilar de la Esperanza que impartirá el vicario general de la diócesis, Óscar González, el 18 de noviembre. A él le seguirá el carmelita Juan Dobado, prior actualmente en el convento del Santo Ángel de Sevilla, que el pasado curso tuvo que suspender la conferencia que tenía prevista sobre las Vírgenes Negras, que impartirá el 16 de diciembre.

Para enero de 2026 (el día 14) se anuncia la conferencia a cargo del vicedecano del Colegio de Abogados de Cádiz y cofrade del Caminito, Joaquín Olmedo, que abordará los aspectos jurídicos de la infancia y adolescencia en el mundo de las cofradías. Y en marzo, el día 3, el presidente de Caballeros Hospitalarios, José María Gómez, impartirá una conferencia sobre protocolo cofrade.

La últimas de las citas convocadas por el Consejo tendrá lugar el 12 de mayo de 2026, cuando el director territorial de El Corte Inglés en Andalucía, Enrique Guevara, diserte sobre la localización, pluralidad y riqueza de las celebraciones sacramentales y del Corpus Christi en el mundo.

Todas estas conferencias (salvo la inaugural del 4 de noviembre) se celebrarán en la sede del Consejo a las 20.00 horas, siendo el acceso libre hasta completar aforo.