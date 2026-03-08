El Nazareno del Amor saldrá el 25 de julio en Cádiz en procesión extraordinaria

La hermandad del Nazareno del Amor está de enhorabuena. El 8 de noviembre de este año cumplirá 75 años desde su fundación. La ocasión lo merece y por ello la cofradía ha presentado este fin de semana, en un acto celebrado en el Oratorio de San Felipe Neri, los actos que conmemorarán la efeméride a lo largo de todo un año -hasta marzo de 2027-, así como el logotipo, obra de José Miguel González Morales, y el cartel, realizado por Francisco Rovira Yagüe, en un acto conducido por el periodista de Canal Sur Fernando Pérez, y que contó con la presencia del alcalde de Cádiz, Bruno García.

El momento central del programa de actos que ha diseñado la hermandad del Lunes Santo llegará el 25 de julio con la procesión extraordinaria con la imagen del Nazareno del Amor. El día antes se trasladará a la Catedral de Cádiz, donde el mismo día 25, festividad de Santiago Apóstol, se celebre el Solemne Pontifical.

Desde el próximo mes de mayo se sucederán los actos con motivo de la efeméride, con conferencias, una cena benéfica, mesas redondas o exposiciones. También se celebrará un triduo los días 5, 6 y 7 de noviembre, con una Función Solemne el día 8, fecha fundacional de la hermandad.

Cartel del aniversario del Amor.

Un ambicioso proyecto de caridad

La cofrade Cristina Herce Amaya intervino en el acto de presentación de la efeméride para presentar el proyecto de caridad ‘Camino de Esperanza’, puesto en marcha en colaboración con las Hermanas Franciscanas del Rebaño de María, que acompañará a la cofradía en este año tan especial, entendiéndose la caridad “como eje vertebrador y fundamento esencial de toda Hermandad, debía ocupar un papel protagonista”.

Y es que “en nuestro propio barrio, a muy poquitas calles de San Francisco, existen realidades y situaciones que nos impulsan a dar lugar y forma a este proyecto de acción social, como una intervención social integral dirigida a las niñas y jóvenes en situación de especial vulnerabilidad residentes en el hogar de acogida de las hermanas del Rebaño de María de la Calle Costa Rica, especialmente aquellas que afrontan el tránsito hacia la vida adulta sin recursos ni redes de apoyo suficientes”.

Herce Amaya destacó “la labor desarrollada” por las hermanas, ya que “su trabajo va más allá de la mera atención asistencial, ofreciendo a estas menores un entorno estable, seguro y humanizado, basado en la acogida, el acompañamiento personal y la educación en valores, ayudándolas a descubrir sus capacidades y fortalecer su autoestima”.

“Sin embargo, a pesar del esfuerzo realizado durante la etapa de acogida, el acceso a una verdadera autonomía se ve seriamente comprometido debido a la escasez de recursos disponibles”, señaló. ‘Camino de Esperanza’ nace como respuesta a esta realidad.

El proyecto se articula en torno a tres pilares fundamentales. Por una parte, un programa de acompañamiento de ocio educativo e integración social a las menores de edad residentes. Por otro, dirigido a las jóvenes que han alcanzado la mayoría de edad, el proyecto contempla la concesión de becas de apoyo destinadas a facilitar la continuidad de los estudios académicos o de formación profesional de una o varias jóvenes, así como a cubrir aquellos gastos básicos imprescindibles para su desarrollo vital: vivienda, alimentación.

Y como tercer pilar, un programa específico de ‘mentoring’ y voluntariado, orientado a fortalecer el acompañamiento personal y social de las niñas y jóvenes participantes mediante la implicación activa de mujeres hermanas de la Hermandad.