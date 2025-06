El julio carmelitano ya se presiente en Cádiz

Aquellos que en estos últmios días han entrado en la iglesia del Carmen se han llevado la agradable sorpresa de toparse con el paso de palio de la Virgen del Carmen, cuya cofradía comienza de este modo la cuenta atrás hacia un nuevo mes de julio y una nueva salida el día 16. Unas actuaciones en la casa de hermandad han adelantado las fechas habituales del montaje de este paso, uno de los más completos del culto externo mariano de la ciudad. Aún no ha llegado el Corpus, cuyos actos se desarrollarán esta semana, y el calendario sigue corriendo más aprisa de lo habitual, de forma casi inalcanzable; y en el Carmen ya nos asoma al mes de julio que está por venir.

El Corpus (y el Orgullo)

El panorama que ha generado la metedura de pata municipal (se pongan como se pongan) es cuanto menos llamativo. Resulta que aquellos que deberían haber alzado la voz contra la colocación de la fiesta del Orgullo en plenas vísperas del Corpus y en plena plaza de la Catedral, epicentro de esas vísperas, no han tenido bastante con callar y agachar la cabeza, sino que encima se han enfadado con quienes sí han protestado. Ese es el nivel de la Iglesia, al menos la diocesana. Tiene guasa. Luego andan continuamente llorando por si quieren apartar la fe de la esfera pública y mensajes similares que repiten prácticamente en cada homilía. Menos mal que en todo este despropósito de unos y otros aparecen fogonazos de cordura, como el que regalaba este viernes José Joaquín León con su acertado artículo en este periódico (“La decisión municipal, con la coincidencia, es absurda... Viene de un error mayúsculo y crea una controversia donde no la hay… Y no es de recibo que quienes deben protestar por este disparate se hayan callado”). De sentido común, vamos; ese que ha faltado en el Ayuntamiento, y peor aún, en el Obispado.

Corpus ‘menores’

El paso de Gracia y Esperanza, preparándose para la salida de la Dolorosa en el Corpus de la Viña el día 29.

En plena antesala de la fiesta grande eucarística (o la que debiera ser grande) vivimos el feliz intento de recuperación del Corpus de la Viña que salió a la calle algunos años y que regresa este año sin complejos, con tres pasos procesionales recorriendo las calles. Conocemos también las intenciones de la cofradía del Prendimiento de recuperar el Corpus del Mentidero en los próximos años (avanzadas esta semana por el candidato a hermano mayor, Luis Rivero, en el programa de CCTV), o el aumento de pasos participantes que se espera en el Corpus Chico del sábado 28. En el lado contrario, hay que lamentar la ausencia del Corpus de San José, donde se han cansado de las miradas y las críticas por incentivar y movilizar lo que casi nadie hace en el Corpus ‘grande’. Ni comen ni dejan comer, que dicen las madres...

Elecciones

Las primeras elecciones de las varias que hay previstas en estos próximos meses tendrá lugar este próximo sábado, cuando José Antonio Gómez opta a la reelección como hermano mayor de Descendimiento. Entre los proyectos más destacados, al menos materialmente, está el de sustituir las cartelas del paso de misterio por unas nuevas de orfebrería, en otra notable mejora que tendrá este espectacular grupo escultórico que procesiona el Viernes Santo.

En el apartado electoral, se confirma a Vicente Llorens como candidato a hermano mayor de la Merced. Suerte.

Prórrogas

Las que están solicitando a la Delegación Diocesana para prolongar el mandato de varios hermanos mayores. Ya ha autorizado que Ramón Velázquez siga un año más al frente de Afligidos, que retrasa sus elecciones a 2026 para preparar y celebrar con normalidad el importante aniversario que se cumple el próximo año (300 aniversario fundacional, nada menos). Y parece que va a dar luz verde a otras dos solicitadas por hermanos mayores que cumplían en 2026 pero que van a estar hasta 2027. ¿No deberían venir estas solicitudes de prórroga acompañadas de los preceptivos acuerdos de los cabildos de hermanos? ¿No va en contra del sentido de hermandad dar una prórroga para materializar un proyecto concreto, que en todo caso debía aprobar el cabildo de hermanos independientemente de quien sea hermano mayor o forme parte de la junta?

El PSOE

¿Puede tener vínculo alguno el lío del PSOE a nivel nacional con las cofradías? Pues al parecer lo hay. Andan un tanto mosquis en el Consejo porque uno de los señalados en la última trama socialista resulta que es la persona que dictaminó a favor de Sevilla y en contra del resto de capitales andaluzas con el asunto del IVA de la carrera oficial. Esa resolución nunca convenció, al menos en Cádiz; y lo destapado esta semana en el seno del Partido Socialista ha generado muchas dudas en Cobos…

Un cura cofrade

Francisco Javier Gómez Anduaga, ya como sacerdote castrense en su profesión este viernes en Madrid.

Estamos de enhorabuena los cofrades gaditanos tras la ordenación, este viernes, de Francisco Javier Gómez, cofrade activo de la ciudad que ha sido ordenado sacerdote castrense. La próxima semana va a estar unos días en Cádiz, celebrando misa en el Carmen (el día 25, de la mano de su parroquia castrense) y posiblemente también en La Palma. Otro cofrade gaditano que se entrega al sacerdocio, y son ya unos cuantos en los últimos años. ¡Enhorabuena!