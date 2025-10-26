José Luis Pájaro, otro capataz Predilecto

Con todo merecimiento fue reconocido el miércoles el decano de los capataces, representante de una histórica saga que, afortunadamente, dejará herencia cuando decida dar el último golpe de martillo (esperemos que dentro de muchos años). José Luis Pájaro Llamas ya es Hijo Predilecto de Cádiz, honor que puede sumar a los muchos reconocimientos propios y familiares como capataz perpetuo y de honor de varios pasos o como premio Gota a Gota que recibió de la Fundación Cajasol hace unos años. Un auténtico embajador del mundo cofrade gaditano, que de nuevo estuvo tan presente este año en la ceremonia de honores y distinciones del Ayuntamiento. Enhorabuena.

Los Patronos

Procesión claustral con las reliquias de los Patronos.

Vaya regalo hizo la hermandad, el Cabildo Catedral y el propio obispo a todos los que cumplieron con la tradición de acudir el día 23 de octubre la función en honor de San Servando y San Germán, Patronos de la ciudad. La ceremonia celebrada bajo el rito hispano–mozárabe fue una auténtica delicia, gracias a la disposición de Zornoza y el resto de celebrantes y, en buena medida, a la participación del conjunto vocal Virelay, que engrandece cualquier celebración en la Catedral. Ante la altura que está alcanzando la celebración, lo que procede ahora es que la fiesta del 23 siga en aumento; que acuda el alcalde y la Corporación Municipal a la función y a la posterior procesión claustral, que haya una mejor representación del Cabildo Catedral y no sólo el deán y un canónigo, o que asistan también a la ceremonia más hermandades y otros grupos de la diócesis. Enhorabuena a la hermandad.

Santo Entierro

El Cristo Yacente del Santo Entierro. / Julio González

La imagen del Cristo Yacente fue sometido el jueves a un profundo estudio radiológico en La Salud antes de ser trasladado al taller de Pilar Morillo y Álvaro Domínguez. Querían los restauradores con ello tener toda la información posible sobre esta importante talla de Francisco de Villegas, a fin de realizar la intervención más certera posible (como ellos acostumbran, por otra parte). Los cofrades de Santo Entierro vivieron una jornada muy emocionante, aseguraban, después de llevar “más de 40 años esperando este momento”, como trasladaba el hermano mayor, Fernando Díaz. Comienza la cuenta atrás de al menos tres meses y medio para ver el Yacente en todo su esplendor y para conocer más datos y apuntes sobre esta imagen de 400 años, una de las joyas de la Semana Santa gaditana.

Sentencia

Bien por la cofradía y por el traslado de la Virgen del Buen Fin a la Catedral para celebrar la anual función del 8 de diciembre de manera extraordinaria en este 75 aniversario de su bendición. Esperemos que en Hospital de Mujeres estén ahora a la altura y la Dolorosa pueda salir esos días (los que la cofradía decida, el 7 y 8 de diciembre, o solo el 8 en el regreso a la Merced) en su paso de palio y acompañada de banda de música, si la cofradía así lo quiere, y no sea obligada la hermandad a recurrir a una simple parihuela en silencio. La ocasión, por Buen Fin y por el día de la Inmaculada, lo merece.

Miércoles Santo

Imágenes de la salida de Las Aguas en la Semana Santa de Cádiz 2025 / Lourdes de Vicente

Parece que la jornada no experimentará finalmente cambios de orden en carrera oficial. Así lo han acordado las hermandades, sin que haya sentado muy bien en Las Aguas, que ya ‘sufrió’ el año pasado el puesto que al parecer no quiere ninguna, el tercero. Y es que las tres primeras hermandades luchan cada año por ir lo más delante posible, y Caminito asume sin ningún problema el cuarto puesto. No le han valido a Las Aguas los argumentos expuestos para que el viento sople a su favor. Con este acuerdo, en cualquier caso, parece que se cierra ya la configuración de toda la Semana Santa (a falta, a priori, de cuadrar el nuevo Sábado de Pasión), en la que apenas habrá cambios significativos.

La Palma

Ya hemos destacado en alguna ocasión el buen trabajo que está realizando la hermandad fortaleciendo la fiesta del 1 de noviembre. La última novedad en torno a esta jornada, que es la presencia en Cádiz de la banda de cornetas y tambores que acompaña al Cristo de la Misericordia el Lunes Santo (la Vera-Cruz de Utrera) abriendo el cortejo, así lo reafirma. El festivo día de Todos los Santos gana así enteros, con un cortejo cada año más cuidado y detalles que hacen aún más atractiva la procesión de la Mística Palma. Felicidades.

Pintar con palabras a la Salud

Estamos acostumbrados a ver su forma de entender las cofradías y su Semana Santa. Nos regaló una crónica hecha con pinceles del palio de La Palma cuando anunció la Semana Santa, y cada año ofrece una visión distinta del rostro de Jesús, el que lleva en sus manos la Verónica. Pero Antonio Álvarez del Pino cambió anoche el caballete por el atril y los pinceles por los folios para pintar con palabras su visión del dolor de María de la Salud, la Virgen del Martes Santo cuyo techo de palio también ha pintado. Además de por su obra pictórica, Álvarez del Pino se caracteriza por tener una gran oratoria, una gran facilidad para transmitir lo mucho de conocimiento artístico que atesora y su particular visión sobre la imaginería y el patrimonio que rodea a la Semana Santa. Y desde anoche, también tiene futuro en estas lides.