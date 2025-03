El guiño de la cofradía de Sanidad a la dana de Valencia

Hay pinturas que emocionan, obras que llaman la atención por el trasfondo que tienen, por el mensaje que lanzan, por el impacto que provocan. Una de las últimas que hemos conocido es el paño de la Verónica que para este año ha pintado Antonio Álvarez del Pino. Ya saben que la hermandad de Sanidad estrena cada año un paño distinto para la Mujer Verónica; y que ese paño lo pinta todos los años Álvarez del Pino, que cada 365 días se reinventa para hacer una obra que nada tenga que ver con la anterior.

En esta ocasión, este artista gaditano ha recordado las inundaciones de Valencia y ese Cristo Crucificado que emergió entre el barro y la desolación que la trágica Dana dejó el pasado octubre. “En una zona donde había muchos fallecidos, apareció este rostro del Señor, también con fango, también roto, como queriendo igualarse con las víctimas o acompañarlas”, cuenta el autor del paño, que confiesa cómo a la hora de empezar a idear el paño de Sanidad “me vino a la mente ese Cristo, esa presencia extraña y fortuita de Jesucristo entre los escombros y los muertos”.

“Ese Cristo roto fue una oración, una compañía y un consuelo ante tanto desastre y tanta muerte, y me pareció significativo que procesiones en Martes Santo por las calles de nuestra ciudad. Y a la vez, sirva de oración del pueblo cristiano gaditano por los hermanos fallecidos en Valencia”, dice el autor, que ha dejado en el paño una dedicatoria para el futuro: “Con este Cristo aparecido entre el fango de Valencia elevamos una oración por todos los fallecidos en la Dana”. Lo dicho, emocionante esta obra de Álvarez del Pino.

La dedicatoria de Álvarez del Pino en el paño de la Verónica.

Enhorabuena al pintor y a la hermandad.

Cuaresma

Encaramos una semana decisiva en la vida de cualquier cofrade. En medio del ruido y la atención de una ciudad volcada en lo que a Momo compete, el miércoles saludaremos a una nueva Cuaresma, que estará marcada por varias hermandades y cuestiones de interés que protagonizarán algunas de las imágenes más llamativas de estos próximos 40 días. La ceniza que impondrán los sacerdotes este miércoles volverá a testimoniar el camino que andan recorriendo las hermandades gaditanas, el peso que siguen ganando y, claro que sí, las debilidades que siguen padeciendo.

Medinaceli

Muy significativo del estado de ánimo de algunas hermandades es que ante semejante cabildo extraordinario, ante el calibre de lo que había que decidir el pasado lunes, no se alcanzara el quorum mínimo. Es decir, que ni siquiera al 5% del censo de hermanos le importaba, a priori, si Trinidad va con banda o en silencio, de si se restaura o no, o de si se modifica el hábito procesional de la mitad del cortejo. La junta de gobierno no pierde el ánimo y ya trabaja en una nueva convocatoria, que quieren hacer coincidir con el triduo de dentro de 10 días. Pero es bastante decepcionante que cuestiones de este tipo tenga tan poca repercusión.

El Huerto

La nueva puerta de la iglesia de Santa Catalina. / Julio González

Podríamos aventurarnos a decir que en la primera semana de Cuaresma se realizará el traslado de las imágenes, toda vez que Santa Catalina ya tiene nueva puerta (susto incluido que se sufrió días atrás por algún problema burocrático que ha estado a punto de paralizar la obra). El Huerto encara la Cuaresma más ilusionante y vertiginosa de su historia, con un cambio radical que dicen que ya está teniendo una gran acogida con muchos vecinos de la Viña solicitando el alta en la nómina de la hermandad (aseguran desde la junta de gobierno). Buen inicio de camino, sin duda. A seguir por esa senda.

San Pedro

Un momento del culto a San Pedro celebrado este domingo en la parroquia de Santa Cruz.

Han recuperado el culto, han rescatado del olvido insignias y bordados que son una joya patrimonial, han servido para que muchos conozcan que hay una fiesta religiosa dedicada a la Cátedra de San Pedro, quieren ser vehículos de apoyo y ayuda no solo al clero gaditano sino también a los conventos de clausura, se han propuesto no dejar caer definitivamente una parte de la historia de la ciudad, una de sus hermandades… Y ahí andan unos cuantos vomitando en el teclado por si se diera el caso de que el paso que consigan para la futurible procesión de junio no sea “de Cadi Cadi”. Desde luego, el nivel de borreguismo (incluido algunos miembros de junta de hermandades que además deberían estar escarmentados de tanta trifulca cuando luego se meten debajo de ciertos pasos) que rodea muchas veces a este mundo de las hermandades es desolador. Esperemos que los cofrades de San Pedro no se aburran, que rima con burra.

Jubileo

El obispo Zornoza, con la expedición gaditana que ha viajado a Roma.

El que ha ganado el obispo diocesano, Rafael Zornoza, en nombre de la Iglesia de Cádiz y Ceuta en la basílica de San Pedro, liderando una peregrinación de más de medio centenar de personas que estos días anda por Roma, ciudad de la que está pendiente el mundo entero por el estado de salud del Papa Francisco. Una situación que, dicho sea de paso, podría retrasar los planes que el Vaticano tuviera con Zornoza y con la diócesis (después de que el pasado 31 de julio cumpliera el obispo los 75 años de edad a los que recomienda la Iglesia pasar a un segundo plano episcopal).

Estudio

El que ha firmado el hermano mayor de Ecce-Homo, Jaime Calderón, respecto a la historia de la Virgen del Rosario. Su tesis doctoral defendida hace unos días ha sido calificada con sobresaliente cum laude. Enhorabuena al autor y a la ciudad, que gana así un nuevo texto que pone de relieve la importancia histórica de sus cofradías y sus devociones. Lástima que alguno haya querido enturbiar esta buena noticia confrontando lo ocurrido el 1 de noviembre de 1755 entre Santo Domingo y La Palma. Cuánto infantilismo.