Una exposición repasa los 75 años de vida de la Virgen del Buen Fin

Desde la primera fotografía a la entrada de una Virgen vestida muy sencillamente de blanco y negro a la última saya bordada que de momento es un boceto elaborado por Martínez Hurtado. De la primera peana de madera pintada de gris imitando a orfebrería, y el primer palio elaborado con piezas de recorte que hoy procesiona en Alcalá de los Gazules, a las bambalinas y techo diseñados por David Calleja. De los tiempos de Ricardo de la Fuente, Almagro, Marrero y otros apellidos históricos a los actuales de Benito Moya, Alfonso Cañuelo, Riego y tantos otros. De unos y otros, y entre unas piezas y otras, han pasado 75 años, los que ha cumplido la Virgen del Buen Fin de la cofradía de Sentencia.

La hermandad del Miércoles Santo rinde homenaje a su Dolorosa en una exposición que se inauguró el lunes en la sede de la Fundación Cajasol y que hace un repaso histórico por la llegada, implantación y posterior crecimiento de la devoción a la única Virgen de Miguel Láinez Capote que sigue procesionando en la ciudad. Todo ello por medio del patrimonio que la ha acompañado desde su bendición (un 12 de marzo de 1950) hasta los días actuales.

Elementos del palio actual de Buen Fin, en la exposición. / Jesús Marín

Entre las piezas más curiosas de la exposición que ha comisariado Pilar Gil con la colaboración de Pedro Riego, destacan esa primera peana procesional que conserva la hermandad (después de que durante varios años haya estado localizada en Barbate) y que fue realizada por el taller de Pérez Calvo, la primera corona procesional que tuvo (realizada en los años 60 por Jesús Domínguez), la bambalina delantera del antiguo palio que adquirió la hermandad del Nazareno de Alcalá y que recientemente ha restaurado Lorenzo Guttemberg, o las partituras originales dedicadas a la Dolorosa por nombres tan conocidos como Antonio Escobar o Salvador Guerrero, o más recientemente por Cristóbal López Gándara o Manuel Jesús Castro (que actualmente dirige la banda de música Ciudad de Cádiz, de reciente creación).

La primera peana procesional y el antiguo palio de la Virgen del Buen Fin. / Jesús Marín

También ha querido destacar la cofradía la estrecha vinculación que décadas atrás tuvo con la Fundación Amaya y con el mundo taurino. De hecho, se exponen dos sayas de la Dolorosa que fueron confeccionadas a raíz de la donación de sendos trajes de luces por los toreros gaditanos Chano Rodríguez y José Martínez 'Limeño', que era hermano de la cofradía.

La exposición de Buen Fin refleja a la perfección esa evolución que es propia de todas las hermandades y del culto a las imágenes, y que en este caso se refleja en sayas, tocas, coronas y enseres procesionales que han sido creados a lo largo de estos tres cuartos de siglo para la Dolorosa de Sentencia.

Una de las tocas de la Virgen del Buen Fin de Sentencia. / Jesús Marín

En total, más de un centenar de piezas para entender mejor lo que esta advocación del Buen Fin supone para los cofrades enclavados en pleno corazón del barrio de Santa María y para las distintas generaciones de hermanos de Sentencia y de devotos que de una u otra forma han estado vinculados a la Virgen. Una exposición que podrá visitarse hasta el día 22 de noviembre en horario de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas.