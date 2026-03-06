Cuaresma 2026 en Cádiz: La tradición de marzo se traslada a San Antonio

Detrás del Cautivo, allá donde esté. Como hace 18 años en San Francisco, como todos los años en Santa Cruz, como esta Cuaresma en San Antonio. El primer viernes del mes de marzo tiene un solo nombre, Medinaceli. Da igual el lugar. El tradicional besapié ha trasladado este 6 de marzo sus colas a la plaza de San Antonio y al pasillo que separa la iglesia de la calle Zaragoza. “Yo creo que habría quedado mejor en la puerta, mirando al altar mayor”, dice una de las personas que está en el interior de la iglesia.

Allí, en la nave lateral del templo, entrando a mano izquierda, amanecía el moreno Cautivo rodeado de plata y morado. El respiradero delantero del palio y dos varales a modo de dosel. La peana de La Palma para dar la altura debida a la venerada imagen. Y dos jarras con rosas, moradas por supuesto. El resto del exorno lo conformaban telas de color morado. Hasta una pequeña rampa para impedir escalones y permitir así el acceso de todos los devotos a los pies del Señor está forrada de morado.

La lluvia de la mañana ha evitado las habituales estampas de colas en la calle esperando acercarse al Medinaceli. Pero la cola era inagotable, van pasando unos y van llegando otros; pero todos quieren estar cerca de Él.

Cola de devotos para besar el pie de Jesús de Medinaceli este primer viernes de marzo en San Antonio. / Jesús Marín

Atendiendo a unos y a otros estaban los veteranos de la cofradía, como su actual hermano mayor, José Gómez; y el vicehermano mayor, Paco Hernández, que repartía estampas a los que pasaban ante el Señor. “Ya para esta tarde no dan lluvia, por lo visto, así que suponemos que la gente estará esperando para acercarse”, dice Gómez, que acaba de atender a la televisión municipal y que augura un largo día por delante. Y es que la iglesia ha abierto sus puertas a las ocho de la mañana y ya no cerrará hasta la noche.

En Medinaceli saben que este primer viernes de marzo será irrepetible. Si nada se tuerce, su salida procesional del próximo Jueves Santo culminará en San Francisco, donde residirá la hermandad hasta que se consiga reabrir Santa Cruz. “Yo temo que vayamos a estar por lo menos dos o tres años allí”, dice un miembro de la hermandad atendiendo a la gravedad de lo que acontece en la Catedral Vieja. “Nos llaman mucho preguntando que cuándo vamos a ir a San Francisco”, comenta otro de la cofradía, en mitad de un debate de en qué lugar está mejor Medinaceli en este exilio obligado de Santa Cruz.

Una devota pone su mano en los pies de Medinaceli. / Jesús Marín

Desde luego, la cofradía dice no tener quejas en San Antonio, que se ha rendido este primer viernes de marzo a una de las devociones más marcadas en el adn del gaditano. De hecho, el altar mayor está presidido estos días por las imágenes titulares de Medinaceli. Este viernes, en concreto, es la Virgen de la Trinidad la que luce majestuosa presidiendo el templo, algo también del todo inusual.

Con la misa presidida por el administrador apostólico, tercera del triduo de la hermandad, dará por concluida la cofradía esta tradicional ceremonia de besapié que solo sabe de fechas (primer viernes de marzo) y de imagen (Jesús de Medinaceli, de Miguel Láinez Capote). No entiende de templos ni direcciones. Donde Él esté, allí estarán sus devotos.