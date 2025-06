El Consejo de Hermandades 2025-2029

Este miércoles se celebran elecciones en el Consejo para que Juan Carlos Jurado siga siendo presidente cuatro años más. No parece que vaya a conseguir Jurado la aclamación unánime del pleno, con al menos dos cofradías que se da por hecho que no apoyarán el proyecto del actual presidente (una por el incómodo escenario que han generado ciertas actitudes y la otra por un motivo de dudosa solidez). Pese a estos dos lunares (¿o serán más aprovechando que el voto es secreto?) la opción de la continuidad parece a todas luces la más apropiada en el momento actual y con el poco empuje que desde fuera parece que tiene hoy en día pertenecer al Consejo (aunque Juan Carlos Jurado ha recibido ofrecimientos para formar parte de su equipo que se han quedado fuera); a lo que se une el refuerzo del equipo con unos fichajes a priori bastante interesantes (empezando por David de la Fuente, que puede aportar mucho a la institución).

Entre el programa que la futura permanente se propone desarrollar en los próximos cuatro años, cobra especial interés la posibilidad que se ha abierto para que el Consejo se quede con la planta baja del edificio construido por Procasa en la calle Santiago. Después de años reducido a solar, que también han sufrido las hermandades, la culminación de las obras de construcción del nuevo edificio de viviendas ha abierto una posibilidad para que el Consejo se haga con la titularidad del local de la planta baja. Al parecer, tanto el Ayuntamiento como los vecinos son favorables a esta opción, sólo frenada por la limitación del local (de apenas 100 metros cuadrados, que serían menos que la actual sede de Cobos).

Además, quiere el presidente retomar el proyecto de Museo Cofrade, que acumula más de una década en el limbo tanto por el poco caso que le han prestado los sucesivos gobiernos municipales y porque, siendo sinceros, esta idea nunca ha terminado de convencer a las cofradías.

El Corpus

La procesión de este domingo debe concluir que las partes interesadas (Ayuntamiento por su labor institucional y de apoyo, pero especialmente el Cabildo Catedral y sobre todo el Consejo de Hermandades) deben reflexionar, no solo por el desarrollo de la procesión (que habrá que ver hoy cómo va) sino por los actos y cultos programados previamente. El Corpus, su historia y el peso que tuvo en la tradición de la ciudad, merecen más; no es cuestión de buscar culpables, sino de seguir mejorando el trabajo para que la fiesta sea tal. Sorprende, por ejemplo, que el Ayuntamiento no haya dejado de anunciar actos a lo largo de esta última semana de toda índole… menos los del Corpus (incluidos los traslados de ayer o la procesión de este domingo). Como sorprende que el Obispado tampoco haya dedicado una línea a anunciar los cultos de esta fiesta religiosa. El problema parece reducirse al complejo religioso (el mismo que hace agachar la cabeza cuando hacen coincidir las vísperas con la fiesta del Orgullo) y a la desidia generalizada que vive la ciudad en todos sus órdenes y que afecta a ciudadanos, cofradías, curas y concejales. Solo así se explica que la Exaltación de la Eucaristía del martes apenas congregara a gente en San José, que apenas haya altares hoy en el recorrido de la procesión, o que se haya asimilado (sin aparente protesta) que el romero pasó definitivamente a mejor vida. Una lástima todo esto. ¿Tiene reversión?

Merced

Decíamos la pasada semana que se presentaba una lista en las elecciones de la Merced. Pero no ha sido así. Dos candidaturas han vuelto a presentarse en este proceso, como ha ocurrido en las últimas convocatorias. Una situación difícil de entender que ha vuelto a tensar la cuerda, no sabemos si en exceso. Las dos listas cruzan problemas respecto a la presentación, al incumplir ambas lo que dictaminan las normas diocesanas, a lo que se unen otros problemas que aprecia -con razón- el director espiritual de la hermandad. Difícil papeleta la de una cofradía que con poco más de 60 hermanos convocados a cabildo de elecciones (según cuentan) presenta dos listas que suman como mínimo a 21. La delegación ya intentó sin éxito paralizarlo todo y nombrar un comisario; y parece que al final la solución debe pasar por esa figura que calme las aguas y garantice un futuro gobierno sin el enfrentamiento que mantienen, desde hace años, dos grupos de hermanos. Suerte a los que tengan que tomar las decisiones que correspondan.

Despojado

El primer estreno de 2026 (que sepamos) ha llegado de la hermandad del Despojado, que ha hecho público el problema surgido con el dorador que ha acometido los primeros trabajos en el paso. Ha terminado la hermandad la vinculación con Hermanos González “por un incumplimiento de contrato” -dicen-, anunciando un acuerdo con el taller de Enrique Castellanos, que se encargará de estucar los laterales del canasto estos próximos meses para que el dorado del canasto culmine en la Semana Santa de 2027. Sigue así avanzando, pese a los obstáculos, este proyecto. A seguir de frente.

El obispo

Dan algunos medios de comunicación un margen de varios meses aún hasta que exista una posibilidad de relevo en la diócesis. Según dicen, el Papa no moverá ninguna ficha de las que tiene pendientes en los obispados españoles hasta que no sea nombrado el nuevo Nuncio Apostólico. Y eso se traduce en que los obispos que presentaron renuncia (Zornoza entre ellos) seguirán varios meses más al frente de sus diócesis. Pues eso.

Servitas

Se cumplió el guión previsto y José Antonio Millán ha sido elegido prior de la orden, relevando en el cargo a Rafa Guerrero. Millán ya ha sido prior en un anterior mandato, habiendo tenido otras responsabilidades, entre ellas de la mayordomo estos cuatro últimos años. “No se entiende Servitas sin Pepe Millán”, dicen los siervos. Enhorabuena al prior.