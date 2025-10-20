Las cofradías de Cádiz entregan 11.100 euros a tres entidades sociales

Las hermandades de Cádiz se han vuelto a unir para ayudar a entidades sociales que necesitan financiación para proyectos concretos. El fondo de solidaridad que el global de las 36 corporaciones adscritas al Consejo de Hermandades reúne cada año se ha destinado en esta ocasión a tres acciones específicas, que sumarán una ayuda de 11.100 euros.

La ayuda más cuantiosa es la que irá a parar a la Asociación de Espina Bífida e Hidrocefalia de Cádiz, que recibirá 6.337,42 euros para la adquisición de mobiliario, un proyector y una pantalla para su nueva sede en la ciudad. Junto a ella, recibe 2.959,02 euros el centro de protección de menores Miguel Rúa, que aprovechará esta partida para colocar nuevas puertas en el centro que depende de la fundación Don Bosco. Y, por último, se han concedido 2.007,03 euros a la asociación Amigas al Sur para la compra de utensilios de cocina.

“Con esta donación a las entidades beneficiarias, las hermandades y cofradías de Cádiz devuelven a la sociedad todo lo que reciben de ella", ha señalado el presidente del Consejo, Juan Carlos Jurado, que ha querido precisar que las cofradías "además del culto interno y externo, del que disfrutan todos los gaditanos, también realizan una importante labor social, tanto de manera particular, como a través del Consejo".

Ha querido precisar el presidente que además de estas ayudas concedidas por el Consejo, "las hermandades se hacen cargo también de recibos de luz, agua o gas, del pago de alquileres, entregan alimentos a las familias más desfavorecidas, material escolar, mantas y ropa de abrigo durante el invierno, becas escolares para comedores o ayuda a órdenes religiosas". Una importante acción caritativa y social a la que se suma el propio Consejo con otras acciones puntuales.

Estas ayudas han coincidido en el tiempo con el anuncio del Ayuntamiento de ampliar la subvención que entregan a las cofradías para el año 2026, recordando Jurado que esa ayuda municipal "está destinada a poder realizar su salida procesional durante la Semana Santa o en el tiempo de Glorias", mejorando así los cortejos procesionales que tantos beneficios indirectos generan en la ciudad. Pero independientemente de esas procesiones puntuales, "las corporaciones realizan cada día una importante labor de asistencia a todos los gaditanos que piden ayuda", asevera Jurado.

Los proyectos sin financiación

Además de los tres proyectos a los que se le ha concedido la ayuda solicitada, informa el Consejo que se había presentado una propuesta para que las Hermanas Oblatas pudieran instalar nuevas ventanas en su sede, por importe de 9.711,29 euros; y para que las monjas concepcionistas pudierasn adquirir material para poner en marcha el obrador en Santa María, con una financiación de 11.548 euros. Ninguno de los dos ha podido ser atendido por las cofradías, en base a las condiciones que tienen estipuladas para gestionar ese fondo de solidaridad que generan cada año y que en esta ocasión ha llegado a los 11.100 euros porque a los 10.800 habituales se le han sumado 300 euros retirados a la cofradía de Vera-Cruz por la sanción pendiente con cargo a su salida en la Semana Santa de 2024.