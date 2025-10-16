El Ayuntamiento de Cádiz refuerza su colaboración con las cofradías

El Ayuntamiento de Cádiz va a reforzar la ayuda económica que viene prestando a las hermandades de la ciudad. A todas las hermandades, las que procesionan en Semana Santa y las denominadas Glorias, que salen a la calle entre la Pascua y el 1 de noviembre. Así lo ha decidido el equipo de gobierno tras las últimas reuniones mantenidas con la permanente del Consejo de Hermandades que preside Juan Carlos Jurado y así lo ha comunicado este jueves el alcalde, Bruno García, al pleno de hermanos mayores.

Según informa el Ayuntamiento, el incremento para el próximo año de la ayuda económica a las hermandades de penitencia será de 15.000 euros, elevando la cifra total de la subvención hasta los 235.000 euros. Por su parte, la subvención a las hermandades de Gloria se incrementa en 5.000 euros, lo que dejará la cifra total en 2026 en los 25.000 euros. Conviene recordar que estas partidas económicas se reparten entre las 36 cofradías que conforman el Consejo en base a una serie de parámetros (establecidos unos para la Semana Santa y otros para las Glorias), recibiendo el propio Consejo un porcentaje de esa ayuda económica para el sostenimiento y funcionamiento de la entidad.

De este modo, el Ayuntamiento sigue ampliando progresivamente la ayuda que presta a las cofradías gaditanas. Algo que empezó el gobierno de José María González Kichi a raíz de la pandemia y que ha seguido incrementando el actual equipo de Bruno García en estos más de dos años de mandato. De este modo, la Semana Santa pasará de los 120.000 euros que recibían las cofradías hasta el año 2022 a los 235.000 euros que percibirán en 2026. Y en el caso de las Glorias, pasarán de 10.000 euros que percibían hasta hace poco a los 25.000 euros que recibirán el próximo año.

Mejoras en la carrera oficial

Además de la mayor aportación económica, el Ayuntamiento ha confirmado que mantendrá su colaboración con el Consejo para seguir realizando mejoras en la carrera oficial que discurre entre la calle Nueva y la Plaza del Palillero.

Conviene recordar que el Consejo ya ha manifestado en varias ocasiones su intención de seguir avanzando en la configuración y enriquecimiento de la carrera oficial, para lo que pretende seguir ampliando el número de palcos tanto en San Juan de Dios como en la plaza de la Catedral, así como estudiar la posibilidad de implantarlos en otros puntos como Candelaria o Arquitecto Acero. En todo ello, el Ayuntamiento ya ha comunicado "su intención de seguir colaborando para engrandecer este recorrido que cada Semana Santa".

Y es que el alcalde, Bruno García, considera que las cofradías "son una parte muy importante de la ciudad". "La Semana Santa tiene una importancia fundamental y, además del movimiento económico que genera y del cuidado de un patrimonio histórico y artístico de importante valor, las hermandades desarrollan una labor social que es muy importante para las personas vulnerables”, añade García para justificar esta subida de las ayudas.

Por su parte, el presidente del Consejo de Hermandades, Juan Carlos Jurado, ha mostrado su agradecimiento al Ayuntamiento por este incremento de la subvención “porque esto es una gran ayuda para las hermandades gaditanas y pone en valor su patrimonio”, destacando además que detrás de cada cofradía "hay un gran trabajo que también revierte en la ciudad", coincidiendo con el alcalde en apuntar a la acción social que también desarrollan las hermandades y que el Consejo cifra en 600.000 euros durante el pasado año 2024.