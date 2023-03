La cofradía del Huerto de Cádiz, abocada a irse de la parroquia de San Severiano

Sin solución. Por duro que parezca tratándose de una hermandad y de una iglesia, la situación que atraviesa la cofradía de Oración en el Huerto en la parroquia de San Severiano se considera ya del todo insostenible, por lo que el futuro de la hermandad pasa por cambiar su sede canónica; es decir, por marcharse del templo de Bahía Blanca y buscar un nuevo lugar en el que recuperar la gestión de los hermanos y la normalidad, recibir culto las imágenes y salir en procesión el Jueves Santo.

El conflicto entre el cuerpo de hermanos del Huerto y los responsables de la parroquia se ha enquistado de tal modo que no parece haber solución posible. No en vano, la cofradía lleva intervenida desde julio del pasado año sin que haya habido el más mínimo avance en este tiempo. De hecho, no ha sido hasta hace unos días cuando la Delegación Diocesana de Hermandades ha ampliado el comisariado nombrando a dos nuevas personas que trabajan ya con Francisco Pedreño en la misión de devolver la normalidad al Huerto. Los veteranos cofrades José Millán y Pedro Reynoso trabajan ya en el comisariado, habiendo iniciado contactos tanto con los sacerdotes de San Severiano como con hermanos de la cofradía. Un aterrizaje de estos cofrades que ha coincidido con el cambio de vestimenta de las imágenes, realizado bajo unas férreas imposiciones.

En este punto, y tras varios intentos por parte de diferentes responsables -a distintos niveles- de la Iglesia gaditana, la única salida que se contempla ya es el cambio de sede canónica de la hermandad del Jueves Santo. Una encomienda sobre la que ya trabaja el comisariado, y que habría quedado ratificada recientemente con la petición parroquial de desalojo de los locales que El Huerto ocupa en San Severiano, tanto en lo que es hasta hoy su casa de hermandad como en la denominada capilla de salida donde se almacenan los dos pasos de la cofradía.

El trabajo, por tanto, se centra ahora en buscar esa nueva sede para la hermandad del Jueves Santo. Varias son las opciones que se han puesto ya sobre la mesa para iniciar conversaciones con los responsables de esos templos. Iglesias que, en cualquier caso, se encuentran en el casco histórico, descartándose así la posibilidad de que El Huerto se mantenga en la zona de extramuros, que sigue resistiéndose a la creación o implantación de cofradías y que en caso de confirmarse el cambio de sede perderá una, incluso.

En paralelo, se quiere también buscar soluciones para ese desalojo de los locales que tiene la cofradía cedidos en San Severiano; aspecto este que irá de la mano de la nueva sede canónica que se procure, para que la futura casa de hermandad esté cerca del templo.

Y en tercer lugar, tendrá también el comisariado y el propio Obispado que definir cómo se desarrolla esta delicada operación, teniendo en cuenta que la hermandad en la actualidad está intervenida y que esta situación de excepción conlleva limitaciones respecto a las decisiones a tomar, ya sea por el comisariado o por el cabildo de hermanos. ¿Puede una cofradía sin junta de gobierno acordar algo tan trascendental como un cambio de sede? ¿Tendrían que celebrarse primero elecciones, para que una nueva junta de gobierno convocara ese cabildo que decidiera sobre el cambio de sede?

De este modo, la hermandad de Oración en el Huerto parece tener ya los días contados en la que ha sido su sede canónica desde 1959, a la que llegó cuando todavía estaba en construcción después de unos inicios (cuatro años antes) en varias sedes de la ciudad. Por sorprendente que parezca, todos coinciden en señalar que no hay otra solución para el problema surgido entre la hermandad y la parroquia de San Severiano.