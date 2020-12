El día de la Esperanza puso el contador a 100. Cien días para un nuevo Domingo de Ramos para el que existe muy poca esperanza de vivirlo como la ciudad sabe, inundando de blanco la avenida de María Auxiliadora o de palmeras la Avenida principal. Aunque quizás la coincidiencia de esa cuenta atrás con el día de la Esperanza quiera decir algo de cara al futuro.

Menos de cien días restan para la próxima Semana Santa, donde cada vez hay menos optimismo y las conjeturas giran en torno a cómo se puede suplir la salida de cortejos y pasos procesionales. El consejero Aguirre puso esta semana la primera voz negativa (ya era hora) al avanzar que el 28 de marzo de 2021 no habrá aún una inmunidad de grupo suficiente como para permitir los desfiles procesionales. Un primer satélite para ratificar una suspensión de la Semana Santa que en Sevilla sobrevuela desde hace semanas y que en Cádiz parece el Consejo dispuesto a retrasar hasta el máximo.

La Esperanza marca este año el camino hacia una nueva Semana Santa; una que a día de hoy (con 98 días aún por delante) se presenta como toda una incógnita por cómo pueda celebrarse tanto en las calles de la ciudad como de puertas de cada iglesia para adentro. Los signos habituales están marcados este año por las ausencias; no hay reuniones para configurar horarios, las fiscalías no buscan itinerarios alternativos, las cuadrillas de cargadores no ensayan, las mayordomías ponen a punto todo lo relativo al culto interno despreocupadas de pasos, figuras secundarias, varas y túnicas. La Esperanza está ahí, que no se pierda nunca. Por eso, en la esquina de la plaza de España con Antonio López florece el azahar en plena antesala del invierno, en un diciembre teñido de verde para recordar que los pasos volverán, sea en 98 días o en 476, que es el tiempo que resta para el Domingo de Ramos de 2022.

La Esperanza

Pasaron los días de la Esperanza. Una Esperanza por todo lo alto, como han querido significar en un histórico altar que el Nazareno del Amor ha instalado en San Francisco con la Virgen presidiendo el templo por primera vez en sus más de 50 años de vida franciscana. Un mar de velas coronado por la Esperanza que en los tiempos actuales bien puede traducirse como el triunfo de la Esperanza que se eleva sobre todos los problemas que pueda provocar ya sea el coronavirus o cualquier otra causa. O una Esperanza que se mueve, que llega a todos, como quiso significar la Oración en el Huerto en el acto de oración que la Virgen presidió en una parihuela que recorrió el interior del templo a la espera de un futuro reencuentro con los vecinos de San Severiano y Bahía Blanca. Las cofradías de la Esperanza han sabido entender a la perfección que esa advocación plasmada en Cádiz en tres Dolorosas cobraba este 2020 especial significación, como especiales han sido los cultos que culminan este fin de semana con la veneración a la Dolorosa del Amor.

Casas de hermandad

Justo es reconocer la labor que están realizando numerosas hermandades en búsqueda de un local que tenga las mejores condiciones posibles y las mayores comodidades para conservar el patrimonio a la vez que para servir a la convivencia de los hermanos. Resulta llamativo, cuanto menos, que cofradías con tantos años de historia, siglos incluso, no hayan tenido hasta ahora casa propia. Y es de elogiar las últimas operaciones realizadas y las adecuaciones que se vienen realizando en no pocas sedes. Que hayan adquirido recientemente y que hayan hecho o estén haciendo obras de adecuación o reforma hay que contabilizar a Sentencia, Piedad, Caído, Vera-Cruz, Nazareno del Amor, Las Penas, Santo Entierro, Expiración o el Carmen (que sepamos).

La Castrense

Se le acumula el trabajo al párroco de la Castrense, César Sarmiento, que desde hace semanas dirige también de forma provisional la parroquia de La Palma (deseamos el pronto restablecimiento de su titular, que es también delegado diocesano de las hermandades, Juan Enrique Sánchez) y que ahora se queda con la mitad de la feligresía del Carmen, templo de los carmelitas y capilla del Beato incluidos. Todo ello al mismo tiempo que sigue de cerca unas obras de rehabilitación en el templo de la plaza de Fragela que parecen no terminar nunca y que han ocasionado numerosos quebraderos de cabeza. Muchas tareas, sin duda, para el párroco castrense en este tramo final del año. Suerte en todas ellas.

Columbarios

Cada vez más extendidos en la ciudad, la última en apuntarse a esta modalidad de enterramientos para sus hermanos y devotos ha sido La Palma, que va a habilitar uno con capacidad para 256 nichos (donde se pueden depositar hasta dos urnas) que estará situado en la cripta justo debajo de la capilla penitencial, a los pies del Cristo de la Misericordia y de la Virgen de las Penas. En tres meses está previsto que puedan producirse los primeros enterramientos en La Palma, que en previsión de una alta demanda ha abierto un plazo de reserva de nicho.

Santa Cruz

El anuncio de la financiación para obras es una gran noticia para la Catedral Vieja, cansada de soportar los problemas de un edificio tan antiguo, y con tan pocas inversiones. Felicidades.