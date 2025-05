El cartel de las Glorias de Cádiz 2025. De la Virgen del Carmen a la del Pilar

El cartel de las Glorias 2025 que el miércoles por la noche fue presentado en la Casa de Iberoamérica no es el cartel que originalmente tuvo en mente su autor, el pintor gaditano Paco Mármol. Tras descubrirse la obra, el cartelista confesó que al recibir la llamada del Consejo “empecé a visibilizar el cartel, que tenía como protagonista a la Virgen del Carmen, por una cuestión sentimental, ya que mi madre era Carmela, mi suegra era Carmela, y en la cabecera de la cama de mis padres había un cuadro de la Virgen del Carmen; y otra cuestión práctica, porque una Virgen que procesiona ofrece muchos recursos plásticos que no tiene una Virgen que no sale”.

Pero en la primera reunión con los miembros del Consejo de Hermandades, esa idea inicial dio un giro radical. “Me plantearon que las hermandades de Gloria no son muchas y que la Virgen del Pilar no había salido en ningún cartel”, cuenta. Y aceptó pintar a la Virgen del Pilar.

Para plasmar en un cartel esta imagen, empezó Mármol a pensar en opciones y cursó alguna que otra visita a San Lorenzo; aunque los primeros bocetos no convencían al pintor, que quería reflejar en el cartel no solo a la imagen, sino también hablar de su hermandad (Las Penas, de la que es titular) y su iglesia (la de la calle Sagasta).

“Quería representar la luminosidad propia de las Glorias, de ahí el fondo de flores”, explica Mármol, que una vez logrado el fondo y pintada también la imagen, se topó con el siguiente reto: “las texturas de la Virgen no cuadraban bien a la hora de pintar la leyenda ‘Glorias de Cádiz’”. Empezaron entonces las nuevas ideas, y una nueva visita a San Lorenzo para buscar inspiración; pero ese día se encontró la iglesia cerrada, por lo que Paco Mármol se tuvo que conformar “con el magnífico azulejo de la hermandad de Las Penas”. Y así fue como captó la orla del título de la hermandad de ese azulejo, que plasmó en el cartel para colocar ahí la leyenda. “Tiempo de Glorias. Cádiz, 2025”, para anunciar este período que ya ha comenzado y que se alargará hasta el 1 de noviembre.