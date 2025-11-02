¿Cuántos capirotes sacó cada cofradía en la Semana Santa de Cádiz 2025?

El crecimiento de la Semana Santa gaditana es evidente. Lo atestigua la progresiva incorporación de imágenes, ya sea a la nómina ‘tradicional’ (por llamarlo de alguna forma) o a unas vísperas cada vez más intensas. Se aprecia también en los estrenos que cada año presentan las corporaciones, algunos de ellos de notable factura y calado. Se ve también en la carrera oficial y en la demanda de sillas y palcos que crece más que las propias localidades disponibles, que también aumentan cada año. Y lo refleja, por supuesto, el llamativo incremento de capirotes que han experimentado los cortejos.

Recuento de Capirotes Semana Santa Cádiz 2025 Hermandad Recuento La Palma 447 Sentencia 443 Amor 357 Nazareno 351 Prendimiento 302 Borriquita 300 Perdón 290 Caído 283 Despojado 280 Columna 261 Humildad 254 Afligidos 250 Buena Muerte 225 Cigarreras 224 Huerto 217 Caminito 205 Expiración 196 Vera-Cruz 185 Las Penas 165 Ecce-Homo 164 Sanidad 150 Santo Entierro 147 Las Aguas 144 Medinaceli 140 Cena 128 Piedad 123 Servitas 112 Obediencia 90 Descendimiento 70 Siete Palabras 70

A tenor de las cifras contabilizadas por el Consejo (que son las que se consideran ‘oficiales’ y las que las propias hermandades aceptan) la Semana Santa ha dado un importante salto cuantitativo en las filas penitenciales. Tanto, que se puede hablar de un relanzamiento definitivo en esta era pos-Covid, de la que no sabíamos cómo íbamos a salir.

Así, si se echa la vista atrás una década han salido a la calle por encima de 1.100 capirotes más. En total han sido este último año 6.573 personas las que han vestido la túnica y el antifaz por las calles de la ciudad, cifra ya superior a las de antes de la pandemia (5.974 capirotes sumó la Semana Santa de 2019), donde ya se venía produciendo un incremento anual (que atestiguan los 5.443 capirotes que contabilizaba el Consejo en 2016, por ejemplo).

En números, el caso más espectacular es el de la cofradía de La Palma, que se ha convertido este 2025 en la que más capirotes ha puesto en la calle, con un total de 447. La hermandad del Lunes Santo mantiene así un progresivo crecimiento, pasando de ser en 2014 la séptima cofradía en número de nazarenos a la tercera en 2016 y a la primera este 2025.

La buena noticia es que no es La Palma la única cofradía en superar la barrera de los 400 capirotes. La acompaña Sentencia, que sumó 443 el pasado Miércoles Santo y que confirma su buena salud habiendo dado un llamativo salto de los 290 hermanos que procesionaron con hábito en 2016 a esos 443 de este año.

El salto cualitativo se aprecia también en el siguiente bloque de hermandades. Así, si en 2016 no hubo ninguna hermandad que superara los 300 capirotes y en 2019 sólo hubo dos (Sentencia y Nazareno del Amor), este año ha habido cuatro (además de las dos que se han ido por encima de los 400). Se trata de Nazareno del Amor (357), Nazareno (351), Prendimiento (302) y Borriquita (300).

Imágenes de la salida de Santo Entierro en la Semana Santa de Cádiz 2025 / Julio González

De este bloque destacan los casos de Prendimiento y Nazareno, que pueden ser las que experimenten una subida más llamativa en estos últimos años. Así, Prendimiento sacó en 2016 185 capirotes; y el Nazareno puso en la calle en el año 2014 un total de 205 nazarenos, que se incrementaron hasta los 245 de 2016, sumando los 351 este último año.

Otra decena de cofradías se sitúa por encima de los 200 capirotes, con importantes subidas en esta última década como las del Perdón (de 195 en 2016 a los 240 en 2019 y de ahí a 290 de este año), Caído (de 195 a 283), o Buena Muerte (de 167 a 225). Se mantiene prácticamente intacto el cortejo del Despojado (280, los mismos que en la Semana Santa de 2016) o de Cigarreras (siempre en torno a los 220 hermanos), y hay pequeñas oscilaciones al alza o a la baja en Afligidos (de 213 a 250) y el Huerto (de 230 a 217, lo cual es una muy buena noticia teniendo en cuenta los últimos años que ha atravesado la cofradía hasta recuperar su salida procesional este pasado Jueves Santo), y algo más notables en Columna (de 205 en 2016 a 220 en 2019 y a los 261 de este año, que muestran un constante crecimiento) o Caminito (de 170 a 205).

Entre 100 y 200 capirotes hay otras 11 cofradías. Y sólo tres cortejos no superaron el centenar de hermanos con hábito este 2025 (el Nazareno de la Obediencia, con 90; y las cofradías del Viernes Santo Descendimiento y Siete Palabras, con 70 nazarenos cada una).

La nota negativa de este importante aumento de hermanos en las filas la ponen aquellas cofradías que este 2025 han experimentado un descenso de capirotes con respecto a recuentos de años anteriores. Quizá el caso más llamativo aquí sea el de Las Aguas, que de los 200 capirotes que sumó en 2014, los 220 que se contabilizaron en 2016 y 225 en 2019 ha pasado este año a 144; una merma que ya ha tenido una consecuencia directa, con la eliminación del paso del San Juan Evangelista en el cortejo del próximo año.

También ha descendido Vera–Cruz, que sumaba 217 en el año 2016 y este año han sido 185. Y dos cofradías del Martes Santo: Piedad, que en 2016 sacó 180 capirotes frente a los 123 de este año; y Sanidad, que de 165 en 2014 y 168 en 2016 y 180 en 2019 ha pasado este año a los 150.

Levemente han descendido, por su parte, los cortejos de Medinaceli, que sumó este año 140 hermanos, diez menos que en 2016; y de Santo Entierro, que de los 161 de 2014 pasó a 150 en 2016, siendo este año 147 hermanos (aunque, conviene también precisar, supone un aumento respecto a 2019, lo que atisba una recuperación en el cortejo que cierra las estaciones en la Catedral).

Recuento por Días Semana Santa Cádiz 2025 Día Recuento Vísperas 202 Domingo de Ramos 1.127 Lunes Santo 1.291 Martes Santo 981 Miércoles Santo 1.016 Jueves Santo 958 Madrugada 290 Viernes Santo 561 Sábado Santo 147

El Lunes Santo, la jornada más numerosa

Si se mide el número de capirotes por cada jornada de la Semana Santa, se concluye que el Lunes Santo es el día más numeroso, con 1.291 nazarenos recorriendo sus calles en las cuatro cofradías que procesionan este día. El dato es curioso, por cuanto salen más cofrades a la calle el Lunes que el Domingo de Ramos, teniendo este día cinco hermandades que sumaron este año 1.127 capirotes.

Detrás del Domingo se sitúa otra jornada de cuatro hermandades, la del Miércoles Santo, que alcanzó los 1.016 capirotes este año.

Muy cerca del millar de nazarenos se situaron el Martes Santo, con 981 capirotes repartidos entre las cinco hermandades del día; y el Jueves Santo, con 958 (sin contar los 290 del Perdón en la Madrugada).

Cierran este ‘ranking’ capirotero por días el Viernes Santo (con 561 cofrades formando parte de los cuatro cortejos que procesionan, sin contar Ecce Mater Tua), las Vísperas (donde las dos de este año juntas, Servitas y Merced, sumaron 202 cofrades) y el Sábado Santo (con 147 hermanos de Santo Entierro en las filas).