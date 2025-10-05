Cádiz, repleta de nardos

La espera se acorta. La fiesta está cada vez más cerca. El olor a nardo es ya inconfundible en el entorno de Santo Domingo, donde esta tarde culminará la novena en honor de la Patrona. Los escolares gaditanos han vuelto a acercarse estos días, cada niño con su vara de nardo en la mano, a cumplir con una tradición que se sostiene en la historia reciente de la ciudad y que hermosea el santuario dominico con esa flor tan característica.

El final de la novena esta noche dará paso mañana al pregón, que pronunciará el joven Luis Cabeza. Y de ahí a la gran fiesta del 7 de octubre, a la que están convocados las principales autoridades de la ciudad (alcalde y Corporación, obispo y Cabildo Catedral, fuerzas militares…) y donde se renovará el voto de acción de gracias a la Virgen del Rosario.

Días grandes de Cádiz que nadie quiere perderse. Feliz día del Rosario.

San Lorenzo

Retablo de Afligidos en el interior de San Lorenzo. / Julio González

Cuando se unen la mentalidad siempre inquieta de Ramón Velázquez (por quien nunca pesan los años cuando asume retos de calado) y la valentía del párroco surgen propuestas de calado como la anunciada esta semana por San Lorenzo y Afligidos. No es fácil obtener un Año Jubilar de Roma, como el que empezará el 12 de octubre y se alargará durante un año. Y lo que tampoco es fácil es tener el arrojo de anunciar la reapertura de una iglesia, La Pastora, que acumula demasiados años cerrada de manera incomprensible. Lo de la Pastora es un empeño, un reto, un desafío de la parroquia que asume Iván Llovet y que se traducirá en el acontecimiento que se vivirá en agosto con el traslado de la Divina Pastora y la primera misa en el templo.

San Lorenzo (II)

Centrándonos en la cofradía de Afligidos, hay que destacar la apuesta por organizar esa exposición histórica en la planta baja de la Diputación, y por supuesto la salida extraordinaria de septiembre del próximo año, que podemos pensar que no será con el misterio tal y como lo conocemos el Jueves Santo sino de una manera totalmente inédita. Mención aparte de las conferencias con estudiosos de primer orden como Lorenzo Alonso de la Sierra, Carlos Maura y Ramón de la Campa.

Y eso por no hablar de la salida de la primitiva Virgen de los Dolores (“la de Armengual”, decían en Servitas) un noche de Cuaresma recorriendo en vía matris (¿con el palio?) las calles de la feligresía.

Un año redondo, en definitiva.

Las Aguas

Imágenes de la salida de Las Aguas en la Semana Santa de Cádiz 2025 / Lourdes de Vicente

El cabildo de la hermandad del Miércoles Santo sobre el San Juan Evangelista suena a planteamiento de que el primer paso desaparezca del cortejo de la cofradía. No le falta razón a esta iniciativa, pues ya apenas se ven niños acompañando al santo y porque a lo mejor el enfoque de esta salida puede hacerse en otras fechas (ya lo vimos el pasado año en la fiesta del Corpus, por poner un ejemplo) cuyo contexto sea más positivo para la hermandad, sobre todo al estar enfocado en la juventud. Por cierto, que el San Juan no se perdería, sino que como ya planteó la hermandad años atrás pasaría al misterio. El día 17 se conocerá la decisión que adoptan los hermanos.

EL DETALLE. Regresa el Señor del Amor

El Señor del Amor Despojado de Sus Vestiduras, en su vuelta al culto de este viernes.

La cofradía del Despojado culminaba este viernes el proceso que ha realizado el imaginero Francisco Romero Zafra en las dos imágenes. Primero fue la Dolorosa, y ahora ha sido el Señor del Amor, que ya luce en el santuario de María Auxiliadora totalmente restaurado después de haber corregido la policromía en determinadas zonas y por la aplicación de un producto. En el Despojado siempre fue llamativo el progresivo deterioro del pie en tan poco tiempo, por muy grande que sea (y es) la devoción y la cercanía de los devotos con la imagen. Ya hace unos años advertíamos en este rincón de esa circunstancia, que aparece ya corregida en esta leve intervención que ha devuelto la impronta original a las dos imágenes.