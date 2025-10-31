Cádiz, La Palma, 1 de noviembre: La Viña vivirá una gran jornada de conmemoraciones y novedades

Día grande en La Viña, día grande para La Palma. Novedades y conmemoraciones harán más especial si cabe este sábado 1 de noviembre. En primer lugar se celebra el 270 aniversario de la interseción de la Virgen de la Palma en el Maremoto de 1755, acaecido el 1 de noviembre 1755. También se festejan el 250 aniversario del título de Archicofradía y los 50 años de la creación de la Misa Típica Gaditana a cargo del coro parroquial.

Como grandes novedades, el cortejo Nuestra Señora de la Palma coronada en 1987 entrará en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, rememorando cuando este edificio albergaba al Hospital de Mora, por el que pasaba la archicofradía los Lunes Santo antes del cierre del equipamiento hospitalario en 1990. La procesión de la hermandad viñera no vive este momento desde el Lunes Santo de 1989, según indica el hermano mayor, Pedro Bueno.

"Damos las gracias al Rectorado de la Universidad de Cádiz y a la Facultad, que nos han dado todas las facilidades para que podamos recordar a aquellos enfermos y enfermas, mucha gente de nuestro barrio, que pasaron por el hospital", destaca Bueno. No habrá restricciones de entrada a este centro universitario para presenciar el paso del cortejo.

La otra gran novedad será la llegada de la Virgen de la Palma a la iglesia de San Lorenzo, haciendo honores al 300 aniversario de la fundación de esta parroquia. La Virgen entrará en el templo, donde se desarrollará un breve acto. "Será un hecho histórico", apunta Pedro Bueno.

El festivo día comenzará a las 8.30 con una misa en la iglesia viñera, para posteriormente organizarse un cortejo que se dirigirá en santo rosario, con el simpecado, hacia el espacio donde se halla el busto de Paco Alba. Allí, el párroco de La Palma, Daniel Robledo, bendecirá las aguas de La Caleta. El rosario hará parada, a la vuelta, en el cuadro conmemorativo de la interseción de la Virgen en el maremoto, en la calle Virgen de la Palma.

A las 11.15 saldrá la Virgen, ya en su paso, al exterior, para ser colocada en un altar, ya que por primera vez se celebrará en la misma calle la tradicional Función Votiva, desde las 12.00 horas, presidida por el obispo Rafael Zornoza, donde se renovará el voto de la mediación de la Virgen en el maremoto, cantándose la Misa Típica Gaditana.

Ya por la tarde, la procesión saldrá a las 17.30 y tendrá este recorrido: Virgen de la Palma, Duque de Nájera, Matía, Interior de la Facultad de Ciencias Económica y Empresariales -antiguo Hospital de Mora-, Barquillas de Lope, Rosa, Diego Arias, Hospital de Mujeres, Sagasta -visita a la iglesia de San Lorenzo-, Rosa, Pastora, Plaza del Tío de la Tiza, Hermano Ignacio, José Cubiles, Cristo de la Misericordia y Virgen de la Palma. La recogida, en la que el Coro Parroquial cantará la Salve en forma de tango carnavalesco, se prevé alrededor de las 22.30.

El paso de la Virgen de la Palma estará guiado por el capataz Antonio Valero Bruzón. El acompañamiento musical estará a cargo de la Banda de Música Julián Cerdán de Sanlúcar de Barrameda, la misma que acompaña los Lunes Santo a la Virgen de las Penas. Abrirá paso al cortejo la Banda de Cornetas y Tambores Vera-Cruz de Utrera (Sevilla), la que suena cada Lunes Santo tras el paso del Cristo de la Misericordia.