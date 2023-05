La banda del Rosario de Cádiz conquista Sevilla

La banda de cornetas y tambores del Rosario ha reafirmado su conquista musical sobre Sevilla y su Semana Santa, sin duda la más relevante y reconocida cuanto menos del sur de España. La formación comenzó su idilio con la Pasión hispalense en el año 2017, y en este inicio de mayo ha terminado de confirmar que tiene a la capital andaluza rendida a sus pies. Una tercera hermandad, La Exaltación, ha requerido a los músicos gaditanos para acompañar a su Crucificado; y el próximo año la banda se trasladará a Sevilla el Lunes, Miércoles y Jueves Santo.

En el año 2017, Rosario se convirtió en la primera banda de fuera de la provincia de Sevilla que era contratada en la Semana Santa de la capital hispalense en lo que al acompañamiento de pasos de misterio se refiere, al ser llamada por la hermandad de La Sed, del barrio de Nervión. La formación gaditana abrió una puerta que estos últimos años han cruzado La Sentencia de Jerez, La Pasión de Linares, la Salud de Córdoba o el Nazareno de Huelva. Y con la llamada de La Exaltación, se convierte ahora en la banda de fuera de Sevilla más solicitada. Por medio, la hermandad de Las Aguas a la que acompaña desde 2019.

Tras esta noticia anunciada en la tarde del jueves, los componentes de Rosario confiesan “una alegría inmensa y una responsabilidad igual de grande”, en palabras de su director, Sergio Figueroa, que no esconde la satisfacción por haber sido contratado “un tercer día en Sevilla y además un día grande y bastante señalado como el Jueves Santo”. La formación que desde hace unos meses ensaya en una nave que han adquirido en la Zona Franca asume este reto como “otra ilusión más, una motivación más para seguir trabajando durante el año, porque a la banda hay que darle ilusiones y retos para mantenerla viva”.

El vínculo con la hermandad de La Exaltación -que será posible porque el contrato actual de la banda con la hermandad del Huerto de Jerez el Jueves Santo establecía que antes del 21 de junio de cada año cualquiera de las dos partes podía rescindir las obligaciones- unirá más a Rosario con Sevilla, donde aseguran estar viviendo una experiencia “buenísima”. “Cada año vamos conociendo más a las hermandades a las que acompañamos y a la ciudad en sí. Y cada vez tenemos más carta libre a la hora de aconsejar, porque creo que nos hemos ganado la confianza conforme hemos avanzado años”, comenta Figueroa.

A nadie se le escapa que este nuevo contrato catapulta la popularidad y reconocimiento de la formación gaditana, pero en el seno de la banda “no somos conscientes de lo que está ocurriendo, y es algo que repetimos en el día a día”. “La propia banda no es consciente del nivel que tiene y de la repercusión que mueve”, comenta Sergio Figueroa, que asegura que este nuevo contrato no cambiará un ápice la organización y preparación de los músicos gaditanos. “El contrato no cambia nada. Nosotros seguimos igual porque preparamos un contrato para Sevilla igual que para Cádiz, Jerez, Sanlúcar o donde vayamos. La banda prepara la Semana Santa para todos los días por igual”.