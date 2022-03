Lo auténtico de las cofradías

Se resiente a veces la ciudad de no tener los pies en el mismo suelo que pisan las cofradías, de no saber apreciar el arte que las hermandades regalan en cada culto interno y en cada procesión externa que este año felizmente volveremos a disfrutar; de no cuidar la tradición, generación tras generación, de vestir la túnica, de cumplir con un triduo o quinario, o de no faltar a la función principal, que debiera ser el gran día familiar del calendario anual. Acontecen episodios en el propio seno de las hermandades que hacen dudar del derrotero que llevan, con episodios más propios de peñas o de partidos políticos (dicho con todos los respetos) y no de quienes se llaman hermanos. Se pisotea desde arriba con demasiada facilidad unas normas que deberían ser como la Constitución para los españoles o como el reglamento deportivo para un árbitro que se precie. Se pierden muchos en trasnochadas reivindicaciones, en absurdos debates, o en cerradas negativas vacías de argumentos que hacen alejar a la Semana Santa de su esencia, de su verdadero significado, de su utilidad. Pero en medio de todo eso que a veces acontece con demasiada asiduidad en el morado día a día, salen de la nada pinceladas que reafirman que las cofradías merecen la pena, que el culto a las imágenes tiene todo el significado del mundo, que aquello por lo que trabajaron generaciones antepasadas de la ciudad ha calado en la sociedad actual. Que la llama cofradiera sigue encendida bajo los adoquines de la ciudad y entre la piedra ostionera de sus fachadas.

En puertas de una nueva Semana Santa llega recibe la cofradía del Caminito un dibujo demoledor fruto del concurso que por segundo año consecutivo convoca en varios colegios de la ciudad. Una representación, a la manera de un pequeño o pequeña, de la trasera del paso de la Virgen de las Angustias cuyo sudario que prende de la Cruz vacía se convierte en la bandera de Ucrania. Vaya oración tremenda encierra esa representación pictórica, vaya golpe de fe en nuestros titulares que ha pintado esa mano inocente.

La segunda gran lección que recibimos en estos días previos al Domingo de Ramos llega desde el barrio de la Viña, retratado en el programa andaluz de Semana Santa que se emitió el pasado jueves. Escuchar y ver a Marita, hija del siempre recordado Jesús Díaz, el de las Banderas, contando emocionada cómo su padre la mandó a casa a engalanar el balcón “porque esta tarde pasa la Virgen por casa” y la casa no podía estar de cualquier manera encoge el corazón. Porque ahí está la grandeza de la Semana Santa, ahí está el respeto, la devoción y el cariño a las cofradías inculcado de generación en generación; en las palabras de Marita está la obligación de las actuales generaciones de cofrades de legar no ya los bordados, canastos, orfebrerías y demás detalles de cualquier cortejo, ya de por sí de incalculable valor; sino de transmitir lo que Jesús, ese caballero siempre vinculado a La Palma, dejó en herencia a los suyos.

Vaya dos maneras de poner a las cofradías en su sitio, de constatar la realidad de las hermandades, su utilidad en medio de este mundo cada vez más loco, el poder de las imágenes intacto de generación en generación. Que podrán ocurrir cosas más o menos descabelladas, aguantar a más de un trasnochado, soportar actitudes altivas o majaderías de unos y otros… pero lo auténtico, eso que las creó en su día y que las mantiene hoy, sigue latiendo en el interior de cada hermandad y de la ciudad de Cádiz.

Las normas

Defienden en el Secretariado su reciente decisión de sustituir en un cabildo la presencia (obligada en las normas diocesanas) del director espiritual por la de un miembro del Consejo. “Es una savalguarda para las hermandades, para que un director espiritual no bloquee la vida de la cofradía”. “No puede condicionarse la validez de un cabildo al libre albedrío de la voluntad del director espiritual”. “El deseo mostrado por el director espiritual de no acudir al cabildo anularía la vida de la hermandad, y nadie puede voluntariamente anular al conjunto de los hermanos”. Estos son algunos de los argumentos que traslada el Secretariado. Queden señalados.

De acuerdo con todo, pero todo eso se evita eliminando de la norma la obligación de que los cabildos tengan que contar con la asistencia del director espiritual. O añadiendo algún artículo a continuación señalando qué hacer en caso de que el director espiritual no pueda acudir. No será muy importante su presencia cuando en lugar del cura mandaron a un miembro del consejo.

Eso sí, es de agradecer la capacidad comprensiva y la aceptación de la crítica, un grado de distinción del equipo que dirige Alfonso Caravaca.

La carga

Andan los capataces algo revueltos con varios aspectos relacionados con las salidas procesionales. Algunos vienen insistiendo en que los pasos no podrán cruzar por el pasillo central de la Catedral tras la colocación de los nuevos palcos y el estrechamiento del pasillo (que se queda en cuatro metros, ahí es nada), hasta el punto de que anoche hizo una prueba el paso del Perdón. También hay quejas por las banderolas recién instaladas por la cadena Cope, con imágenes de los titulares de las cofradías, y las de la asociación de comerciantes Cádiz Centro. Y por último (que se sepa) tampoco apoyan la propuesta del Consejo de que en el interior de la carrera oficial sólo haya un punto de relevo habilitado este año, que se localizaría seguramente en la plaza de Candelaria. Las presiones que ejerzan sobre sus hermandades, y sobre el propio Consejo, determinarán las actuaciones en los próximos días.

Ecce–Homo

El candidato a hermano mayor de la cofradía, Jaime Calderón Rovira, ha presentado su programa de trabajo para los próximos cuatro años, que es bastante ambicioso. Especial atención merecen los proyectos vinculados al patrimonio: la restauración de la Virgen de las Angustias (que lleva años pendiente), la culminación del dorado del paso (que quiere hacer en tres años), la remodelación del misterio para que el Señor gane presencia, el replanteamiento iconográfico del paso con nuevas cartelas e imaginería menor vinculada a la cofradía y a su sede canónica, o la restauración de los dos mantos procesionales del Señor son algunos de los proyectos más destacados. “Creo que es factible”, asegura el por ahora único candidato.

El pregón

La coincidencia del nombramiento de Iván Roa para pregonar la Semana Santa de Chiclana el mismo día que la de Cádiz lleva a un escenario que algunos vienen reclamando desde hace años y que ya se ha dado en alguna ocasión. Este año la pregonera, Toñi Martínez, no podrá ser presentada por el pregonero del año anterior, y en su lugar ha sido ella misma la encargada de elegir a la persona. Será la hermana mayor de Las Penas, Inmaculada Ruiz Gené, la que tome la palabra en el atril del Falla. ¿Y si se mantiene ese formato para próximos años?

La Palma

El hermano mayor de la cofradía ha anunciado que el pregón de coronación de la Virgen de las Penas no correrá a cargo de una sola persona, sin que haya desvelado el número exacto de pregoneros (¿dos? ¿tres?). Y ha avanzado también que el acto se celebrará en el Gran Teatro Falla y no en Santo Domingo, como estaba previsto en un primer momento, antes de que la pandemia retrasara un año la coronación. Detalles que se van conociendo y que se darán a conocer el domingo siguiente a Resurrección, cuando se presentará el cartel anunciador de esta esperada coronación.