La APC y el Cabildo acuerdan un protocolo para facilitar el trabajo de los medios en la Catedral de Cádiz

La Asociación de la Prensa de Cádiz (APC) ha mantenido una reunión de trabajo con el deán de la Catedral de Cádiz, Ricardo Jiménez, y el equipo de Comunicación del Obispado de la Diócesis Cádiz y Ceuta con el objetivo de coordinar y facilitar el acceso de los medios de comunicación oficiales a la S.A.I. Catedral de Cádiz durante la próxima Semana Santa.

El encuentro ha servido para establecer y recordar el protocolo de actuación para periodistas, fotógrafos y cámaras que deseen desarrollar su labor informativa en el interior del templo durante los días de la Semana Mayor gaditana, un periodo de especial intensidad tanto litúrgica como organizativa.

Acreditación previa obligatoria

En el encuentro, se acordó que los medios que quieran acceder al interior de la Catedral deberán solicitar acreditación a la Oficina de Comunicación del Obispado de Cádiz y Ceuta en los correos electrónicos dircomunicacion@obispadocadizyceuta.es y prensa@obispadocadizyceuta.es

En la solicitud de acreditación se deberá justificar el interés informativo o el propósito del trabajo a realizar, especialmente en aquellos casos en los que se pretenda filmar o fotografiar el paso de las cofradías por la Seo. La Oficina de Comunicación podrá solicitar credencial profesional del solicitante.

Desde ambas entidades se insiste en la necesidad de que los medios tramiten estas acreditaciones con la suficiente antelación para poder organizar adecuadamente los accesos y garantizar el correcto desarrollo de los actos religiosos. Para este fin, la APC colaborará con el cabildo en el diseño y producción de acreditaciones físicas.

Solicitud de entrevistas con antelación

El Cabildo Catedral ha subrayado la importancia de solicitar con tiempo suficiente cualquier entrevista o declaración, especialmente en jornadas señaladas como Jueves y Viernes Santo. La organización previa resulta fundamental para compatibilizar la atención a los medios con el normal desarrollo de las celebraciones litúrgicas.

En este sentido, el Cabildo recuerda que la Catedral “es un lugar sagrado” y que, durante la Semana Santa, la movilidad y la actividad pueden verse limitadas, por lo que la planificación anticipada “es clave para evitar interferencias y garantizar el respeto debido a los cultos”.

Condiciones especiales y situaciones meteorológicas

El protocolo presentado a la Asociación de la Prensa contempla situaciones excepcionales, como la posibilidad de lluvia. En caso de que las hermandades deban permanecer en el interior del templo para deliberar sobre la continuidad de la procesión, será el Consejo Local, junto con el responsable de la Catedral, quien avisará a los medios sobre el momento en que puedan realizar entrevistas. Mientras tanto, se habilitará un espacio dentro del templo para que los profesionales acreditados puedan esperar hasta que se ofrezca alguna declaración oficial.

El documento indica que no se podrán realizar fotografías ni vídeos sin el consentimiento de las hermandades, y prohíbe la captación de imágenes en el momento en que los hermanos procedan a retocar las imágenes sobre el paso.

Compromiso con la información y el respeto al culto

La Asociación de la Prensa de Cádiz y el Cabildo Catedral coinciden en la importancia de garantizar el derecho a la información y el trabajo de los profesionales de la comunicación, al tiempo que se preserva el carácter sagrado del templo y el normal desarrollo de los actos litúrgicos.

La coordinación y la planificación previa serán fundamentales para que la Semana Santa gaditana se desarrolle con la máxima solemnidad y, al mismo tiempo, con la adecuada cobertura informativa.