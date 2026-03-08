El Amor maniatado en San Francisco

El Nazareno del Amor es el Nazareno blanco. Así procesiona siempre el Lunes Santo, como establecieron sus hermanos en las reglas. Es el Nazareno que carga la cruz ayudado de un Cirineo, obra de Alfonso Berraquero. El del paso de caoba de Honduras y limoncillo. El de José Rivera y Berraquero. Pero tres días al año, este Nazareno es otro. Es el Nazareno de morado, con manos maniatadas, el que recorre el convento de San Francisco en la más estricta sobriedad, y el que se acerca para que su legión de devotos bese sus pies. Llama la atención cómo dos o tres simples cambios pueden transformar tanto una imagen, como demuestra este fin de semana el titular de la cofradía del Amor.

Los horarios

Cerrada la configuración de la Semana Santa, no por un retraso del Consejo sino por las cuestiones sobrevenidas del cierre de Santa Cruz y la búsqueda de nuevas iglesias de salida, una de las cosas que llaman la atención es la ampliación horaria que experimentan no pocas cofradías. Especialmente llamativo es en el caso de esas hermandades que sin modificar su itinerario, amplían 10, 20 o 30 minutos su tiempo en la calle. Recordemos que en pleno proceso de crecimiento de capirotes, este alargamiento (aún más) de las salidas puede provocar el efecto contrario y empezar a perder hermanos en las filas.

Los itinerarios

Imágenes de la salida del Caminito en la Semana Santa de Cádiz 2025 / Jesús Marín

Muchos cambios, muchas novedades, que siempre son bien recibidas para el público de las aceras. Bien por el Caminito y su llegada a carrera oficial por Argüelles, Plaza de España y Canalejas. Y ojo al andamio que hay en la calle San Francisco, a la altura de Sánchez Barcáiztegui, que no se instaló por ninguna obra sino para cumplir una función de seguridad en la finca (similar a lo que ocurre con el Casino Gaditano, que lleva varios años impidiendo el paso de cofradías por Veedor). Si no se retira, puede provocar un grave problema a la mayoría de hermandades, que utilizan esta céntrica calle.

El Perdón

Menos mal que ha imperado la cordura y se ha impuesto la lógica en el Ayuntamiento respecto a la salida procesional del Perdón. Garantizar un estado de limpieza óptimo en las calles no era tan complicado, como se quiso hacer ver al principio, y bien merecía la atención que ahora sí ha recibido la cofradía. No podemos jugar a buscar reconocimientos internacionales de la Semana Santa y tener las calles sucias en la Madrugada del Viernes Santo. Importante también el papel que en esta gestión ha jugado el Consejo de Hermandades, demostrando (frente a los incrédulos y los derrotistas) que el organismo tiene bastante utilidad; y que siempre está al servicio de las hermandades.

La Catedral

Demasiados protocolos para la estación de penitencia. Y en esto de las hermandades, cuanto más normas hay y más limitaciones o directrices se reflejan por escrito, más caótico resulta todo después. Porque el protocolo de lluvia elaborado para las cofradías contempla únicamente el escenario de que coincidan en la Catedral dos cofradías. ¿Y si ocurre con tres, como pasó el año pasado el Martes Santo? Y establece que cuando la cofradía se refugia se dispone al cortejo de un modo, para que en caso de que la cofradía de detrás adopte la misma decisión de refugiarse, levantar a todo el cortejo y reubicarlo de otro modo. Por poner dos ejemplos. Las cosas deberían ser más fáciles. Está bien tener una serie de normas básicas (dejar libre la vía de tránsito de cofradías, por dónde entra la banda, dónde colocar los pasos…) y dejar luego que el sentido común, la colaboración, el buen hacer más que demostrado por las cofradías y las directrices del canónigo de turno coordinen todo lo necesario.

Servitas

La imagen primitiva de Servitas

Este viernes se celebrará una de las citas más especiales de esta Cuaresma. La primitiva titular de Servitas, la Virgen de la hornacina de Sagasta, saldrá por las calles del entorno de San Lorenzo para presidir el ejercicio del vía matris; una práctica piadosa creada precisamente por los servitas en España y que en este caso se enmarca en la celebración del 300 aniversario de la parroquia de San Lorenzo. Además, el vía matris coincide justo en el 99 aniversario fundacional de la orden de Servitas, que prepara un ilusionante 2027. La imagen irá bajo palio, como cada 15 de agosto, y estará acompañada por la ensemble Iubilate Deo. El recorrido, a partir de las nueve de la noche, será por Sagasta, Rosa, Torre, Santa Inés, San José, Mateo de Alba y Sagasta. Una cita para no perderse.

EL DETALLE. Un gaditano pregonando en Alicante

Juan Jesús López, en el pregón ofrecido en Alicante el pasado fin de semana.

Cádiz sigue exportando arte cofrade al exterior, algo en lo que ya se ha acostumbrado en estos últimos tiempos en los que gaditanos pintan los carteles de la Semana Santa o de las sacramentales de Sevilla, o pregonan las Semanas Santas de la propia Sevilla o de Jerez. Y no solo por aquí por Andalucía, sino que llega a otros muchos rincones del país. El pasado fin de semana, sin ir más lejos, viajó hasta Alicante Juan Jesús López, un joven que ha demostrado ya en reiteradas ocasiones su valía en los atriles (y fuera de ellos) y que protagonizó la 15 edición de la exaltación a la juventud cofrade de Alicante “con versos vibrantes y llenos de sentimiento” y despertando “la emoción contenida de los presentes”, según recogían los medios alicantinos.