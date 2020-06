Se le colgó el sambenito desde el mismo día en que se conoció su nombramiento como obispo (va a hacer ahora nueve años) de que no tenía apego por las cofradías debido a su ‘nacionalidad’ madrileña. Se ha mostrado en sus inicios algo distante con las hermandades; tanto, que faltó a los vía crucis de hermandades y a su primer 7 de octubre en Santo Domingo, lo que confirmaba esa teoría de la escasa importancia que Zornoza daba a las hermandades.

En los años sucesivos, conforme ha ido asentando su cátedra en la diócesis, el obispo ha ido mostrando guiños en favor de las hermandades; gestos como el de vivir y empaparse de Semana Santa entremezclándose con nazarenos, acólitos y cargadores de los cortejos que recorrían el interior de la Catedral, que han ido en aumento especialmente en los últimos tiempos, cuando se ha podido ver a un obispo que dio todo realce a la celebración del 150 aniversario del Patronazgo de la Virgen del Rosario, con magna incluida y celebración del 7 de octubre en la Catedral (en un modelo de celebración que se podría experimentar cada año, con la Patrona trasladándose allí en la vísperas de su día y regresando la tarde del 7 a Su casa); que está promoviendo la fiesta del Corpus (sin mucho aliento y apoyo, visto lo visto del clero el pasado domingo); y que incluso procesionó el pasado 7 de octubre.

Pero sin lugar a dudas, ha sido esta semana cuando Rafael Zornoza ha dado un golpe encima de la mesa y ha mostrado su abrazo a las hermandades, con tres acciones que valen su peso en oro. Y las tres el mismo día. Bendito miércoles. Esa mañana, el obispo no puso reparo a firmar en su despacho los decretos de coronación de la imagen de San José, titular de la parroquia de extramuros; y de la Virgen de las Penas, la Dolorosa de La Palma. Si alguien decía que Zornoza no coronaría a ninguna imagen mientras estuviera en Cádiz, doble ración de equivocación. El obispo que llegó alejado de las cofradías ha decretado en una misma mañana la coronación de un San José, algo nada habitual, y de la Dolorosa de una cofradía que ya tiene a la Virgen gloriosa coronada, posiblemente un caso único.

Y por si fuera poco, el miércoles por la tarde se plantó en Salesianos para estar junto a los hermanos mayores en el primer pleno después del mazazo de la Cuaresma. Los últimos meses han sido difíciles, dejar las procesiones en las iglesias y a las imágenes titulares tras las puertas cerradas en los días grandes de la Cuaresma y la Semana Santa ha sido un mal trago para todos; y a eso se le une un descalabro absoluto en las cuentas que muchos todavía no saben cómo van a afrontar o solucionar. Zornoza ha venido insistiendo en sus mensajes en los últimos meses en el apoyo a las hermandades, y el miércoles quiso trasladarlo directamente, estar al lado de los cofrades, ser partícipe de sus preocupaciones. Porque así lo quiso, además, no porque nadie se lo pidiera ni propusiera.

Llegó con el sambenito de madrileño malage que mira a las cofradías por encima del hombro (que nada tiene que ver con ser madrileño, ojo, que aquí en Cádiz usted y yo conocemos a más de un malage de esos). Pero Zornoza se ha consagrado esta semana como un gran aliado de las hermandades.

San José

La sexta imagen coronada en la ciudad será el titular de la parroquia de San José. No será una coronación al uso cofradiero. Primero por el día elegido, un jueves (15 de octubre, fiesta de Santa Teresa); segundo por el escenario, la propia iglesia de extramuros (y no la Catedral); y tercero, por la ausencia de procesión posterior por las calles para celebrar la coronación. En San José tienen muy claro que la coronación se produce en el contexto del año jubilar que están celebrando para conmemorar el 150 aniversario del Patronazgo de este santo sobre la Iglesia universal. Menos de cuatro meses restan para el acontecimiento, para el que el taller de orfebrería Bernet, de La Algaba, está ya preparando las coronas del santo y del Niño, que serán de plata. Enhorabuena.

La Palma

Todo lo contrario a San José (en el buen sentido, que nadie se moleste) están preparando en La Palma, donde el júbilo fue grande el jueves cuando se conoció el decreto de coronación de la Virgen de las Penas, para el 14 de agosto del próximo año. La hermandad lleva meses trabajando y preparando la ceremonia y toda la programación de actos que se alargará durante meses y que -dicen- incluirá aspectos llamativos e interesantes. De la corona que se está ideando hablan maravillas por la Viña, siendo posible por las numerosas donaciones de oro que se están recibiendo. “Será muy gaditana”, aseguran. Enhorabuena también.

El Corpus

Salvó el Cabildo Catedral la celebración del pasado domingo, que mezcló solemnidad en el pontifical y sencillez (provocada por la epidemia del coronavirus, para lo que se extremaron las medidas) en la procesión. Eso no evitó grandes fallos de protocolo y en el desarrollo de la ceremonia matutina que eran fácilmente prescindibles con un poco de cuidado. Lo más llamativo pensábamos que iba a ser la ausencia de maceros; pero el clero dio la campanada prescindiendo de ir a la Catedral en un día en el que precisamente la Iglesia debe mostrar su fortaleza. Incomprensible que se contaran apenas cuatro canónigos (solo dos revestidos como tales), y una decena de sacerdotes.

Lo mejor

El paño de hombros bordado que llevaba Zornoza en la procesión. La custodia y la custodia procesional, muestra del rico patrimonio de la Catedral de Cádiz. El presidente de la Audiencia Provincial, Manuel Estrella, que fue el único que acudió de chaqué (como Dios manda). El gesto de colocar las imágenes de los Patronos en el altar mayor. Los guiños del obispo a la fiesta del Corpus durante la homilía, se nota su interés porque sea un día grande en Cádiz. La música, reafirmando la calidad del grupo Virelay. Los gestos visibles en la calle, como el altar de la iglesia de Santiago o algunos reposteros en balcones de la Catedral; todo un detalle.

Lo peor

El caos al comienzo de la procesión, nadie sabía dónde situarse. El protocolo, ¿qué hacía el pendón entre el HM de los Patronos y el presidente del Consejo, por ejemplo? La escasísima presencia de sacerdotes; si ese domingo no hay misas matutinas y los curas tampoco están en la Catedral, ¿dónde están un día tan importante? La ausencia de chaqués, una prenda que se viste por la solemnidad de la celebración, no porque se salga a la calle en procesión. Lamentable. La ausencia de traslado de la Corporación bajo mazas. La ausencia también de muchísimas representaciones que en la procesión nunca faltan y que este año no se vieron (Caballeros Hospitalarios, colegios profesionales…).

El pleno

De lo mucho que dejó el pleno del miércoles –sorprendentes las posiciones y declaraciones de algunos– hay que destacar la labor que ha realizado el Consejo de Hermandades en la gestión de esta crisis. En las cuestiones económicas, Cádiz ha ido por delante del resto de ciudades, tanto en la devolución del dinero de los abonos de la carrera oficial (que el presidente anunció al día siguiente de suspenderse la Semana Santa) como en la medida presentada el miércoles para que las hermandades no tengan que afrontar la mayoría de gastos comunes del Consejo, para colaborar así económicamente. Y todo ello sin necesidad –por ahora– de recurrir a operaciones financieras ni productos bancarios y con una intensa labor social. Enhorabuena.