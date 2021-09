El Corpus de Cádiz 2022: ¡Qué disparate!

Los acontecimientos de la semana han dejado un poco el olvido la noticia con la que arrancó el lunes. Antonio Casamitjana pintará el cartel de la Semana Santa . La elección del Consejo no puede ser más acertada, con un pintor reconocido en el panorama actual y que, según cuentan, está bastante ilusionado con ser el autor del anuncio de la Semana Santa de su tierra, donde hasta ahora no tenía obras de temática cofrade. Quien quiera saber cómo puede ser un cartel de Antoine Cas (su nombre artístico) puede acercarse aún a la exposición de La Palma en la Fundación Cajasol y contemplar la obra en tres lienzos que ha pintado de la Virgen de las Penas. Y saldrá de dudas de lo acertado de la elección. Enhorabuena.

Ante este atropello a una fiesta tradicional, contundentemente asentada en el calendario de la ciudad, asumida por el Ayuntamiento y afectada por la pandemia en los dos últimos años, muchos de los perjudicados no han escondido el miedo a protestar. Mejor nos callamos, no se vaya a molestar nadie; o, peor, no vayan a tocar las subvenciones por enfado en el Consistorio. Y al Corpus, que le vayan dando, que ya vendrá 2023 para sacarlo.

La sensación real es que en el Ayuntamiento no tenían controlada la fecha del Corpus . Se les ha ido. No han caído, lo cual es grave teniendo en cuenta que es uno de los menesteres de la concejalía de Fiestas, con su concejala, sus técnicos y sus asesores. Porque si se trata de algo meditado, como defienden (lo cual resulta extraño por ese celo respetuoso hacia la Semana Santa e incluso hacia el Rocío que se celebra a 185 kilómetros de Cádiz en contra de la ligereza con la que han tratado al Corpus, que sí es una fiesta con arraigo en la ciudad), es incomprensible que el Ayuntamiento disponga de esa celebración sin hablar antes con el Cabildo Catedral y el Consejo.

Los tramos

Primer tramo. Rubén Virués es el sacerdote elegido por el clero para convertirse en arcipreste de Cádiz Interior. Pero no está tan claro que vaya a asumir también la dirección espiritual del Consejo. Segundo tramo. Hasta el Consejo de Algeciras ha sido más contundente que el de Cádiz en su rechazo a la coincidencia del Carnaval con el Corpus. Para hacérselo mirar. Tercer tramo. Los Wasaps. El primero: “¿Hay algún decreto de constitución de esa presunta agrupación parroquial?”. El segundo: “¿Las fiestas típicas también serán sin gente en la calle?”. Y el tercero: “Aún no he visto ningún comunicado en ningún sitio de ninguna hermandad”. Cuarto tramo. Ya hay rumores de martillos para el Jueves Santo. Sería el regreso a esa cofradía de ese capataz. Quinto tramo. ¿Martínez Ares defendiendo el Corpus que no ha defendido el Obispado?