Las cofradías suspenden cultos y misas por las nuevas normas de la Junta

Tiendas y bares cerrados a las seis de la tarde, cuatro horas de intervalo hasta el toque de queda donde nadie tiene claro qué se puede hacer y qué no, qué conviene hacer y qué no. La epidemia del coronavirus deja a la ciudadanía, en este caso la de Andalucía, otro episodio de incertidumbre del que no son ajenos las hermandades, como parte de la sociedad. A raíz del anuncio el pasado domingo de las nuevas medidas restrictivas impuestas por la Junta de Andalucía para intentar frenar el avance del virus, varias hermandades vienen anunciando la suspensión de su actividad, o el cambio de esta para adaptarse al nuevo escenario.

Los casos más llamativos son los de la suspensión de cultos y misas que estaban previstos para estos próximos días, y eso después de que el Obispado de Cádiz haya comunicado que las iglesias se mantendrán abiertas por las tardes y que el culto religioso puede mantenerse con normalidad hasta la hora establecida en el toque de queda (las 22.00 horas). Así lo ha decidido la hermandad de Santo Entierro, que ha cancelado el triduo que este miércoles iba a comenzar en honor de su Dolorosa, la Virgen de la Soledad.

Según ha comunicado la corporación del Sábado Santo, su junta de gobierno ha entendido que esta medida "es lo más prudente ante un escenario tan preocupante por el elevado peligro de contagio, al tiempo que debe velar por la imposibilidad de muchos hermanos y miembros de la Junta que viven en localidades de la Bahía y de otros puntos de la provincia y que, por lo tanto, no pueden desplazarse desde su población para preparar, organizar y asistir a los cultos".

En esta misma línea se ha pronunciado la hermandad de la Santa Caridad, que ha suspendido también la Misa de Réquiem por sus hermanos difuntos prevista para este próximo jueves a las 20.00 horas "con el fin de evitar riesgos innecesarios a nuestros hermanos así como preservarlos al máximo ante la pandemia del coronavirus que está padeciendo la humanidad entera". En este caso, la corporación que radica en la iglesia de San Juan de Dios anuncia que ese jueves día 12 se aplicará la misa de 10.30 horas de manera especial por los hermanos fallecidos el último año, "a la que asistirá el Cabildo de Gobierno y a la que se le cursa invitación a las viudas y familiares más cercanos".

La actividad de las hermandades

Además de la suspensión de los cultos previstos en estos días, las hermandades están variando también en muchos casos el horario de atención a sus hermanos y de apertura de sus sedes sociales. Y ello pese a que el Obispado incluye entre las actividades ajenas a la limitación horaria impuesta por la Junta de Andalucía las "reuniones religiosas".

En este sentido, la cofradía de Medinaceli ha anunciado el cierre de su casa de hermandad, atendiendo a partir de ahora a sus hermanos los viernes en Santa Cruz o a través del correo electrónico (medinacelicadiz@hotmail.com). La misma decisión ha adoptado la cofradía del Despojado, que estos días atenderá a sus hermanos a través del correo electrónico hermandad.cadiz@salesianos.edu o del teléfono 644 677 996. La hermandad de Cigarreras, por su parte, ha habilitado un nuevo horario matutino (de 11.30 a 13.30 horas) para su casa de hermandad.