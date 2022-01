Una Semana Santa solo para vacunados

En medio del revuelo que a nivel internacional está teniendo estos días los problemas que presenta la carrera profesional del tenista Novak Djokovic al no estar vacunado, lo que le va a impedir disputar los próximos grandes torneos, la Semana Santa de Cádiz asoma en el horizonte también como un evento en el que no tendrán cabida los no vacunados.

Entre las recomendaciones que se han puesto sobre la mesa de trabajo que Ayuntamiento y Consejo de Hermandades tienen abierta de cara a la próxima Semana Santa está la de exigir la pauta de vacunación completa a los integrantes del cortejo, así como garantizar su estado de salud ante el Covid mediante la realización de test de antígenos o incluso PCR.

La primera medida iría enfocada a evitar el contacto estrecho propio de una salida procesional entre vacunados y no vacunados, impidiendo a estos últimos el acceso al interior de los templos y, con ello, su presencia en los desfiles procesionales. Y la segunda medida parece que sí estará contemplada especialmente en el caso de las cuadrillas de cargadores, que de este modo se realizarían test de antígenos no solo el día de la salida, sino también en cada ensayo, en el traslado de los pasos o en los llamados movimientos (que se realizan con los pasos completamente dispuestos en el interior de los templos días antes de la salida para garantizar que todo está correctamente colocado y sujetado).

Para esto último, precisamente, ya ha avanzado el Consejo unas negociaciones para garantizar el suministro de los centenares de test que a priori necesitarán las cofradías, y de hacerlo además a precios lo más ventajosos posible.