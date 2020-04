A esta hora (las 17.15) estaba programada la salida de la hermandad de la Sagrada Cena. Pero en esta Semana Santa atípica sin procesiones, los principales afectados hablan y valoran el desafortunado escenario. Dos cofrades de la hermandad de Santo Domingo, Jaime Álvarez (mayordomo de la corporación) y Francisco Nondedeu (fiscal de Cruz de Guía), responden a estas dos preguntas:

1. ¿Cómo va a vivir o está viviendo esta Semana Santa sin procesiones?

2. ¿Cuál es su mejor recuerdo del Domingo de Ramos?

Sirvan sus respuestas y el recuerdo de la salida del pasado año para hacer más llevadera esta tarde sin la hermandad en la calle.

Paco Nondedeu. Fiscal de Cruz de Guía

1. Los hermanos de La Cena hemos podido compartir en esta Cuaresma muchos momentos emotivos, de mucha unión y sobre todo de solidaridad a través de las redes sociales. Creo que la ausencia de la estación de penitencia la vamos a notar, como casi todos los cofrades; aunque también creo que estamos más que preparados dada la situación que padecemos.

2. Mi mejor recuerdo del Domingo de Ramos siempre es volver a ver la estampa de la madre que lleva a su hijo pequeño por primera vez vestido con el hábito de la hermandad. Me recuerda muchísimo cuando mi madre me llevó por primera vez con tres años. En casa, para no perder la tradición, hemos preparado los hábitos de la hermandad tal y como lo hacemos cada año. No podremos hacer estación de penitencia, pero nadie me quitará la ilusión.

Jaime Álvarez. Mayordomo

1. Pues estoy viviendo la Cuaresma con tristeza, nostalgia y un sentimiento de rareza. Para nosotros que estamos en las cofradías todo el año y que en estas semanas no paramos, se nos hace muy raro estos días sin cultos, papeletas, pasos, plata y sobretodo hermandad. Añoro las cofradías en la calle, estar con mis amigos disfrutando, tomar algo... Este año nos queda lo importante, el vivir el verdadero espíritu de la conversión de la Cuaresma y el encuentro con la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor en los Oficios.

2. Mi mejor recuerdo del Domingo de Ramos es salir temprano de casa directo al convento y encender el paso, desayunar, la Misa de Palmas, preparar los cirios y comernos todos juntos la hamburguesa de La Huella corriendo para estar a tiempo para recibir a los hermanos. Pero sobretodo es vestirme con la túnica, es un momento de intimidad y oración, de dar gracias... Ese es el momento que mejor recuerdo siempre me da.