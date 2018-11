Una Semana Santa sin Piedad

La noticia que se conoció el jueves evidencia lo que hace semanas era ya una realidad a la que sólo quedaba un fleco de esperanza al que se agarraban, entre otros, el presidente del Consejo. La cofradía no estará en la calle el próximo Martes Santo. La ruptura del contrato con la banda de cornetas y tambores de la Victoria, de León, que la propia formación anunciaba el jueves, indica a las claras el propósito del comisariado y del Secretariado de que la hermandad no procesione en 2019.

La ruptura de contrato (que finalizaba este próximo Martes Santo) ha sido pactada con el propio Juan Manuel Alcedo, indican desde León, afirmando que la medida “resulta la menos perjudicial para ambas partes, ante tanta incertidumbre e inseguridad”. Queda pendiente ahora (si no ha ocurrido ya) resolver el contrato con la banda de Gerena, que en diciembre de 2016 se firmó por cuatro años (esto es, hasta el Martes Santo de 2020).En paralelo, cuentan que el comiariado ya ha iniciado los primeros contactos con hermanos de cara a intentar arreglar los problemas internos que hayan podido surgir entre las dos listas –¿y si los hay, piensa alguien que eso se arregla en tres semanas o seis meses?–.En fin, que Cádiz se queda sin Piedad en 2019, y el Secretariado es en parte culpable por haber demorado lo que se veía venir desde hacía mucho tiempo. Tanto, que hay miembros del Secretariado que ya han confesado en público su desacuerdo con la gestión realizada en esta cofradía (primero con el nombramiento del delegado electoral que no sirvió para nada, y luego con la decisión de intervenir la hermandad).

Semana Santa

Ya sin Piedad, las salidas procesionales de las cofradías de penitencia están prácticamente cerradas respecto a la carrera oficial. Ha logrado el Consejo lo que no ocurría desde hace años: no decretar el orden de paso o los horarios de ninguno de los días de la Semana Santa. Las dos jornadas más complicadas este año (Domingo de Ramos y Lunes Santo) se salvaron in extremis gracias a una propuesta de adelanto horario que convenció a las dos cofradías (una de cada día) más reticentes al acuerdo. Por tanto, es atribuible a la actual configuración de la carrera oficial este pleno acuerdo horario de las hermandades. El segundo obstáculo será el de los cruces por la plaza de San Juan de Dios. De entrada, el de La Cena el Domingo de Ramos con Las Penas se mantiene.

Recorridos

Hablando de cruces e itinerarios, hay cofradías que están planteando recorridos bastante curiosos. La Palma volverá a cruzar el Campo del Sur para recortar al máximo posible su largo itinerario; y Afligidos –ojo– planea un camino de ida a Nueva por Sagasta, Sacramento, Candelaria, Santo Cristo, Sánchez Barcaiztegui y San Francisco (un recorrido, en caso de confirmarse, que puede resultar espectacular sobre todo en el tramo de Santo Cristo y Mendizábal). Vera–Cruz no repetirá por Canalejas (y dicen que el regreso lo hará por Valverde, San Pedro y Sagasta).

El cartel

Insiste el Consejo en la misma ridícula actuación de cada año. Ya han anunciado que el cartel es una pintura y que representa a la Virgen del Buen Fin por la plaza de San Juan de Dios. Pero la obra en sí no se conocerá hasta enero. Un depropósito. Dicho esto, enhorabuena a su autor, Fernando Devesa Molina (hermano, por cierto, del pregonero Jesús Devesa). Por cierto, que también continua con la llamativa norma de elegir un año una fotografía y al siguiente una pintura.