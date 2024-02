“La Semana Santa de Cádiz está evolucionando y cada vez despierta más interés fuera”

El Consejo de Hermandades ha iniciado una nueva Cuaresma con todos los deberes prácticamente hechos de cara a la intensa actividad que se avecina en las próximas semanas y, sobre todo, en relación a las procesiones de esta próxima Semana Santa. Su presidente, Juan Carlos Jurado, analiza cómo se presenta esta Cuaresma que vuelve a estar marcada por la ausencia de la cofradía del Huerto y avanza los posibles cambios y novedades que se pueden dar en la Semana Santa de los próximos años.

–¿Cómo se presenta la Cuaresma?

–Bien, afrontamos esta nueva Cuaresma que acaba de comenzar con un vía crucis que creo puede ser extraordinario y que culminará en una Semana Santa a la que espero que acompañe el tiempo y que tiene novedades para seguir mejorando la carrera oficial y la salida de nuestras cofradías por las calles de la ciudad.

–La Semana Santa apenas tiene cambios en horarios e itinerarios, salvo las excepciones destacadas de La Palma o Prendimiento. ¿Esto significa que la Semana Santa está ya anquilosada? ¿O se atisban posibles variaciones en el futuro?

–Nosotros desde el Consejo venimos intentando mejorar la Semana Santa, y aunque es cierto que este año hay días que no se modifican, otros sí sufren cambios. Nosotros desde luego seguimos trabajando, y yo espero que en 2025 se puedan hacer cambios, siempre pensando en la mejora de la Semana Santa que es donde debemos coincidir todos. Pero más allá de posibles cambios, el trabajo de este Consejo se está centrando especialmente en que la Semana Santa se conozca y reconozca en la ciudad, en la provincia y fuera de Andalucía.

–Hablando de cambios y de carrera oficial, ¿no tiene el presidente del Consejo la sensación de que en esta ciudad todos los proyectos vinculados a la Semana Santa van demasiado lentos? El cambio de tribuna se tenía atado para este año, pero finalmente habrá que esperar a 2025.

–A mí me gustaría que fuese más rápido todo esto, sí. Es cierto que llevamos varios años pidiendo esa reforma del Palillero y los cambios en San Juan de Dios. Pero bueno, tendremos que esperar a que 2025 sea el año definitivo, como ya ha anunciado el alcalde.

–¿El cambio de Palillero, por tanto, es seguro?

–Los hermanos mayores lo han aprobado y la comisión de Semana Santa del Consejo también. De todos modos, hemos acordado ya reunirnos con el Ayuntamiento nada más terminar la Semana Santa, y la intención es elevar nuevamente al pleno del Consejo esta cuestión el próximo mes de mayo para reafirmar el cambio. Hay que tener en cuenta que si reformamos Palillero y se convierte en el punto final de la carrera oficial, se ganan como mínimo treinta palcos más.

–¿30 palcos más? ¿Cómo marcha la venta de sillas?

–Pues los palcos ya están casi al 100% de ocupación, y las sillas no va por mal camino actualmente, aunque es verdad que los usuarios se muestran mucho más reacios a usar la web para renovar los abonos que pusimos en marcha hace un par de años y prefieren ir a la sede los días que se han habilitado. En este punto hay que destacar que ha habido más demanda que palcos con los nuevos que se van a estrenar en San Juan de Dios, lo que demuestra que hay ganas de Semana Santa y de ver cofradías más cómodamente; y, al mismo tiempo, viene a confirmar que los palcos funcionan. Con este Consejo hemos pasado de ciento y pico de palcos que había en Catedral y Palillero a los que hay ahora en San Juan de Dios y los que se han añadido en los últimos años en la Catedral. Eso se traduce en que la carrera oficial ha pasado de 4.500 a cerca de 6.900 sillas, pese a lo cual el porcentaje de ocupación sigue siendo alto. En 2023 alcanzamos el 96% de ocupación de la carrera oficial.

–¿Qué pasa con el Jueves Santo?

–Pues que hay que esperar a que el año que viene esté de nuevo en la calle la cofradía del Huerto. Tengo que decirle que nosotros desde el Consejo hablamos con algunas hermandades por si aceptaban una propuesta de marcharse al Jueves Santo, y seguimos trabajando en ello para ver cómo podemos mejorar y engrandecer esa jornada. Pero, de momento, hay que esperar posibles decisiones futuras de juntas de gobierno y cabildos de hermanos.

–¿Es el Nazareno de la Obediencia una opción para ese día?

–Estamos a la espera de lo que decida la cofradía. El cabildo de hermanos decidió en su día solicitar su inclusión en la Semana Santa pensando en el Jueves Santo/Madrugada. Por ahora tienen dos años en el Sábado de Pasión, este el segundo; así que a ver qué deciden de cara al futuro.

–¿Y le parece buena opción para el Jueves, teniendo en cuenta que ya hay otro Nazareno que además procesiona a pocos metros de distancia de la Merced?

–Es verdad que si la Merced se va al jueves serían dos Nazarenos procesionando desde el mismo barrio, aunque en iglesias distintas. Habrá que estudiar lo que la hermandad decida, y ver si el día que proponen tiene encaje o si conviene que se incorporen a alguna otra jornada.

–¿Cree que 2024 será el último año sin salir del Huerto?

–Creo que sí, y lo espero. Ya estamos en pleno proceso electoral, así que confío en que el 15 de marzo tenga la hermandad una nueva junta de gobierno y que en 2025 vuelva a las calles de la ciudad.

–¿Marcharse de San Severiano es la mejor opción?

–No lo sé, el tiempo lo determinará. Pero siendo sincero, es la decisión que han adoptado los hermanos y entiendo que ellos han visto que es lo mejor. Habrá que verlo. Lo que sí es cierto es que se pierde la singularidad de esta cofradía en su entorno, en ese barrio y en San Severiano.

–Si la solución es irse de una iglesia y volver a empezar en otra, da la impresión que los cofrades son siempre el eslabón más débil cuando surgen problemas.

–Yo lo que creo es que en esa tardanza de dos años para buscar una solución al Huerto ha faltado voluntad de todas las partes implicadas para buscar una solución al conflicto. Pero al fin parece que vamos viendo la luz al final del túnel, aunque es cierto que se ha tardado bastante.

–Las cofradías de Cádiz han liderado la petición para que la intervención de una cofradía no impida su salida procesional. ¿Confía en que se apruebe ese cambio de la norma diocesana?

–Confío plenamente en la delegación y en el delegado, que de hecho ya anunció que en la próxima permanente diocesana se someterá esta cuestión que nosotros estamos convencidos de que mejorará el devenir de cofradías que tengan que ser intervenidas. En otras diócesis pasa, como acabamos de ver estos días en Jerez. Es lo normal, entendemos; y además ayuda a que no se pierda la esencia de una hermandad y el derecho de los hermanos de cumplir con la estación de penitencia.

–Hablando de las normas, ¿qué le parecen las últimas modificaciones y el modo en que se están haciendo?

–Las dos últimas modificaciones, en relación a las aportaciones al Fondo Diocesano de Solidaridad y al Tercer Mundo y en relación a la obligatoriedad para los miembros de la junta de gobierno de realizar los cursos de formación, se dieron a conocer en el pleno de hermanos mayores que se celebró el 3 de febrero. Lo de los cursos de formación es algo que ya se venía trabajando, pero la otra norma quizá no se haya planteado del modo más correcto, aunque parece que es una imposición que viene dada por el área económica del Obispado hacia las hermandades.

–¿Se ha notado en algo la declaración de Interés Turístico Nacional de la Semana Santa?

–Sí. Desde Horeca nos dicen que hay más interés en venir a Cádiz, y este año que no hemos ido a Fitur a presentar la Semana Santa nos decían desde el Ayuntamiento que había sido muy reclamado el cartel anunciador. Yo creo que la Semana Santa está evolucionando y que cada vez despierta más interés fuera de la ciudad.

–Sin embargo el Ayuntamiento diseña la programación turística del primer trimestre y deja fuera a la Semana Santa.

–Me ha extrañado, y así se lo he hecho ver a la concejala.

–¿Y qué le ha dicho?

–Que ha sido un lapsus. Debe serlo, porque el alcalde ya dijo hace unos días que para la ciudad la Semana Santa es una fiesta importantísima.

–Le voy a preguntar por el cartel, ¿cómo lleva la polémica que siempre rodea a la presentación del cartel de Semana Santa?

–Nosotros llevamos tres años presentado obras de autores muy importantes en el panorama pictórico cofradiero que han regalado tres grandes carteles que han gustado no sólo en Cádiz sino fuera. La polémica siempre va a estar alrededor del cartel, lo importante es saber aceptar cualquier crítica, siempre que sea constructiva. Pero yo tengo que poner de relieve que el Consejo está haciendo una inversión importante para la ciudad en materia de pintura.

–¿Y qué hubiera hecho usted si el pintor le presenta un cartel como el de Sevilla, después de la que se ha liado allí?

–Pues no lo sé (sonríe). Quizás es muy fácil ver los toros desde la barrera. Lo que sí quiero es mandar mi apoyo total al presidente de Sevilla, mi amigo Paco Vélez, que ha tenido que soportar muchas críticas quizás desproporcionadas a raíz de presentar el cartel. Pero sinceramente, no me he planteado cómo hubiera actuado yo en un caso así; tiene que ser muy difícil. ¿Qué hubiera hecho usted?

–Ha convocado el obispo el Año de la Eucaristía. ¿Se va a hacer algo especial?

–Hemos reunido ya a la comisión de Corpus, que Don Rafael nos ha trasladado que quiere que tenga máxima celebración este año, aunque no se busca que el Año de la Eucaristía se reduzca solo al día de Corpus. También nos ha trasladado el obispo que quiere tener una convocatoria especial dirigida a las hermandades el 14 de septiembre. Y al mismo tiempo hemos empezado a trabajar con las hermandades sacramentales, que han mostrado interés en esta celebración a la que nos invita el obispo.

–¿Cree que habrá cambio de obispo este año?

–Creo que no. La norma le lleva a presentar la renuncia a Roma, pero yo creo que Don Rafael seguirá con nosotros este año y posiblemente también 2025.