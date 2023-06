El Perdón aprueba la realización de nuevos hábitos para su cortejo

Los hermanos de la cofradía del Perdón estrenarán hábitos procesionales en la Semana Santa de 2024. Al menos, esa es la firme intención de la junta de gobierno que preside Manuel Garrido después del cabildo extraordinario celebrado el viernes en el que se aprobó por unanimidad el nuevo diseño de las túnicas de la cofradía.

Los nuevos hábitos mantienen tejido (sarga) y colores, mejorando el diseño e incorporando escudos bordados de la parroquia de Santa Cruz en el antifaz y de la cofradía en la capa. Así, tal y como define la hermandad, el hábito de la hermandad será del siguiente modo: "túnica de sarga blanca con ribeteado y botonadura azul en túnica y mangas, capa de sarga de color azul, antifaz de color azul en las secciones del Cristo y blanco en las secciones de la Virgen. A la cintura cíngulos de color azul anudado al lado izquierdo y rosario en el lado derecho. En la capa a la altura del antebrazo izquierdo figurará el escudo bordado de la Cofradía y en el antifaz a la altura del pecho figura el escudo bordado de la Parroquia del Sagrario de la Santa Cruz (la cruz sobre las aguas); todos con calzado negro (no deportivo) o bien descalzo".

El objetivo de la hermandad es que el mayor número posible de hermanos adquiera en propiedad estas nuevas túnicas, cuyos precios se han fijado en 190 euros (para las túnicas de menos de 120 centímetros de altura del hombro al suelo) y en 240 euros (las superiores a esos 120 centímetros). No obstante, se ha acordado un descuento del 10% para aquellos que adquieran el hábito mediante un pago único.

Además de este incentivo, llama la atención la decisión aprobada en cabildo de aplicar a partir de ahora una cuantía en concepto de alquiler para el préstamo de esos hábitos a los hermanos mayores de 18 años que no lo adquieran en propiedad. Un planteamiento que vine a modificar el régimen hasta ahora habitual en las hermandades, que ceden de manera completamente gratuita (más allá de una pequeña cantidad en concepto de fianza que luego se devuelve) a los hermanos que no tienen los hábitos para que puedan acompañar a sus titulares formando parte del cortejo.

No ha especificado la hermandad la cuantía de ese alquiler del hábito, "que determinará la junta de gobierno para cada año y que será independiente al precio del control de salida", especifica el nuevo reglamento vinculado a estas túnicas que se quieren estrenar para 2024. Y sí se indica claramente que en el momento en que las nuevas túnicas, capas y antifaces estén dispuestas, "los hábitos válidos para procesionar serán única y exclusivamente los nuevos que han aprobado en el Cabildo". "No se podrá procesionar con un hábito antiguo, parecido o que no esté confeccionado por el taller que designe la cofradía", añade la hermandad en base a ese acuerdo unánime adoptado el viernes por el cabildo de hermanos.