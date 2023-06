La Patrona sin Pidre

Se va a hacer difícil rondar Santo Domingo el próximo sábado, o salir a la calle el domingo a ver la procesión del Corpus, y no ver a Juan Pidre delante del paso de la Virgen del Rosario. Como quedará una sensación de vacío a partir de ahora siempre que se acuda al santuario y no se vea por los alrededores un hombre con sombrero y su cigarro en la mano. Que Pidre no era dominico, pero bien podría haber sido nombrado custodio de la Virgen, al igual que Pascual Saturio lleva décadas siendo su prior. Pero custodio de los buenos, de los agradables, de los simpáticos; que se consideraba amigo de todo el que se acercaba por Santo Domingo a ver a la Patrona; ese que movía cielo y tierra cada vez que se necesitaba cualquier cosa para la Virgen (un arreglo en su paso, la banda para una extraordinaria, una marcha de renombre). Y que nunca presumía de devoción, ni de hechos, ni de trabajo, que para eso era discreto como nadie.

Sin duda será un Corpus muy difícil en Santo Domingo; serán, lo están siendo ya, días complicados alrededor de la Virgen del Rosario, a cuyos pies rendirán los suyos el merecido recuerdo en el funeral que se celebrará este viernes a las ocho de la tarde. Entre tantos estrenos, tanta brillantez y tanta procesión recuperada, este año se nos ha escapado Pidre, con muchas sonrisas aún por regalar, muchas caladas por respirar y muchos chismes que contarnos en el claustro dominico o en el Compás mientras estaba pendiente de que todo, y todos, estuvieran en su sitio. Se va otro grande de las cofradías, otro exponente de esa fiel infantería que cualquier hermano mayor, mayordomo o sacerdote quisiera en su hermandad. Descanse en paz junto a la Jefa.

El Corpus

Dos apuntes sobre la fiesta del domingo. El primero: Se marcha Kichi entregando 6.000 euros a cada banda, 6.000 euros más para el Corpus (que bien hubieran servido el pasado año para costear la instalación de la rampa que no permitió salir a la procesión por la puerta principal) y 6.000 euros más por la Semana Santa. Menos con las cofradías de Gloria, que siguen con la subvención congelada, el Ayuntamiento ha sido bastante generoso en esta despedida del alcalde.

El segundo: da la sensación de que la programación diseñada para la fiesta por la parroquia de San José es más ambiciosa y de más nivel que la propia preparada por la comisión. Muy interesantes las meditaciones (Manuel Bustos, María del Mar Manuz y Fernando Carmona) anunciadas para el lunes o las conferencias programadas. Lástima que la fiesta grande caiga en el tópico de los últimos años y con duplicidad de agendas (el jueves ha pedido el obispo una adoración eucarística en las iglesias y el Consejo ha organizado una propia en San Antonio).

Más del Corpus

Una de las grandes novedades de la fiesta del próximo domingo será la participación (esperada) de los colegios religiosos de la ciudad. En el empeño por mejorar y engrandecer el Corpus, el obispo apuesta especialmente por implicar a toda la Iglesia local en la celebración, por lo que este año se reunió con representantes de los centros educativos católicos para invitarlos a participar de algún modo en la fiesta eucarística. Esa propuesta, que habrá que esperar al domingo para ver sus resultados, ha coincidido con el estreno de un banderín del colegio Las Carmelitas, que ha bordado el taller de San José (Ramón Fernández) por el 150 aniversario del centro. La pintura central es de José María Pedernal, nada menos. Buena incorporación, por tanto, para el cortejo del Corpus.

El nuevo Ayuntamiento

El Consejo ya ha trasladado al Ayuntamiento sus deseos en cuanto a la carrera oficial de cara a la Semana Santa de 2024. Y el Ayuntamiento parece que estaría trabajando en dejar preparada toda la documentación para que la decisión final la adopte el nuevo gobierno de Bruno García, como se ha propuesto la actual concejala Lola Cazalilla. Entre las aspiraciones del Consejo destaca la intervención en San Juan de Dios, donde se propone levantar la tribuna de autoridades (delante del Ayuntamiento) así como una fila de palcos a una segunda altura en el lado de la plaza más próximo a Pelota, permitiendo que el público que no adquiere sillas pueda seguir contemplando con absoluta visión los cortejos al otro lado de la plaza.

Las sillas

Hablando de la carrera oficial, existe cierta preocupación en el Consejo porque las sillas en Semana Santa están siendo tan demandadas que se ha generado un problema vinculado: apenas quedan sillas para la venta libre, lo que reduce también el porcentaje de beneficios y limita el uso puntual de la carrera oficial de esas personas (muchas) que no disponen de abonos. Por eso tampoco quiere el Consejo acortar excesivamente el recorrido de la carrera oficial, porque prácticamente la totalidad de sillas actuales están hoy en día ocupadas por abonados, lo que generaría graves problemas de tener que dejar a gente sin sillas.

La Merced

Una corrección. La incorporación de una Dolorosa a la cofradía mercedaria ha dado un giro respecto a lo previsto esta Cuaresma. Ante la imposibilidad de las condiciones impuestas para hacerse con la imagen de Ovando remodelada por Álvarez Duarte que en un principio se le había ofrecido, la hermandad se ha encontrado con otra opción: una Dolorosa de Luis González Rey ya realizada que iría a parar a la Merced para completar esa sección penitencial. El viernes se conocerá la decisión de los hermanos, que a priori aceptarán esta imagen, otra titular de González Rey para Cádiz y para la iglesia de la Merced.

Y la Obediencia

Siguiendo con la corporación mercedaria, se ha conocido esta semana un interesante artículo de José Luis Piulestán sobre el Nazareno de la Obediencia. Entre otros datos curiosos, cuenta el que fuera hermano mayor (actual segundo de Gabriel Parodi) que en su día se planteó que la intervención en la talla atribuida a Cosme Velázquez para hacerle un nuevo cuerpo la hiciera José María Leal, que pedía 3.800 euros más IVA (en madera de cedro); también planteó proyecto Juan Carlos García, por 5.600 euros. Años más tarde, se aprobaría el proyecto de González Rey, por 7.500 euros más IVA y costeado íntegramente por la Fundación Cajasol. Detalles curiosos de la historia reciente de este Nazareno que procesionó por primera vez el pasado Sábado de Pasión.