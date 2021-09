Afligidos inventa un 'paso Covid' para garantizar su salida en 2022

En concreto, la hermandad plantea procesionar exclusivamente con el canasto del paso, eliminando los respiraderos . Y sobre el canasto irán no sólo el Señor de los Afligidos y la Virgen de los Desconsuelos, sino el misterio completo, como es habitual. Además, el paso prescindiría en 2022 de los cuatro candelabros de guardabrisas, de modo que sin ellos, sin respiradero, y sin la parihuela de madera se alivia bastante peso al paso procesional.

“Es necesaria una adaptación de las formas para poder salir a la calle y es una necesidad de la cofradía y de la sociedad que las hermandades den testimonio de fe y que la Semana Santa vuelva a vivirse como de costumbre”, defiende el propio Guerrero, que precisa respecto al paso proyectado que la idea “no es desbaratar la estructura de la Semana Santa gaditana con inventos o pasitos de juguetes que con los que salir a la calle”. “ Se trata de un plan B que nos facilita la salida digna de la cofradía sin perder un mínimo de la dignidad, clase y categoría propios de esta hermandad, si a la hora de la puesta en escena los pasos y los cargadores no pudieran trabajar como de costumbre”, añade el hermano mayor de la corporación, Ramón Velázquez.

En marzo de 2019 fue la primera cofradía que suspendió su salida procesional , cuando la epidemia avanzaba a un ritmo considerable pero la ausencia de Semana Santa o el confinamiento de la población aún no estaban encima de la mesa. Y ahora es la primera hermandad que trabaja en un regreso a las calles en Semana Santa que su hermano mayor, Ramón Velázquez, da por seguro. Afligidos quiere salir el próximo Jueves Santo y va a poner toda la carne en el asador para que así sea. Hasta tal punto, que la cofradía ya ha diseñado un nuevo paso procesional específicamente concecibo para la pandemia , para permitir que el histórico misterio vaya a la Catedral en medio de las circunstancias que impone el Covid.

Ramón Velázquez: “Es necesario que las cofradías se pongan ya en marcha"

Ramón Velázquez asumió el liderazgo de una decisión no exenta de polémica en 2019, cuando se adelantó a los acontecimientos y anunció la suspensión de la salida de Afligidos días antes de que la Semana Santa de todas las ciudades quedara finalmente en los templos. Pero ahora, año y medio después, reconoce que el escenario ha cambiado radicalmente y “después de conocer los protocolos y formas de ir superando el Covid y viendo cómo avanza la vacunación” está convencido de que ha llegado el momento “en el que consideramos necesario que las cofradías se pongan ya en marcha, igual que lo han hecho ya todo tipo de espectáculos que mueven muchísimo público”. “Tenemos que mojarnos y tirar para adelante, siempre que las autoridades civiles y sanitarias no nos digan lo contrario”, añade el hermano mayor.

Para esta vuelta a las calles, además, apuesta por esa parihuela que han diseñado porque, como él mismo (que es el capataz más veterano de la Semana Santa de Cádiz) confiesa “yo no veo meter a sesenta personas debajo del paso, que mide 3,80 por 2,05 metros”. “Es imposible meter tantas personas ahí y que no se rocen entre ellos desde la coronilla hasta la uña del dedo gordo del pie. Y pensamos que el día de mañana esto del Covid será como la gripe o cualquier otra enfermedad y no pasará nada, pero mientras tanto hay que curarse en salud y evitar posibles contagios”, asevera.