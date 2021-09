La vuelta de los pasos a la calle, cargada de interrogantes

Ante esta situación, algunos capataces están a la espera de recibir noticias de sus respectivas juntas de gobierno. “Las hermandades todavía no me han comunicado nada, así que voy a esperar a que se reunan conmigo y ver el protocolo y las medias que hay que llevar, para luego reunir a las cuadrillas, exponerles la situación con las medidas que nos digan y ya empezar a trabajar”, señala el capataz del misterio del Prendimiento y el palio de Mayor Dolor, Francisco Javier Baena , coincidiendo con la idea del futuro próximo que tiene Joaquín Cortés para sus cuadrillas del Despojado y el Nazareno. “De momento estoy a la espera de que las juntas de gobierno digan cómo hay que hacer las cosas”, indica.

En el mundo de la carga hay ilusión a raudales y disposición absoluta para volver a levantar los pasos. Pero eso no resta la gran incertidumbre que reina entre los capataces respecto al modo en que tendrán que trabajar con sus hombres a partir de ahora. “ Nos tendrán que dar un protocolo, indicaciones o algo , porque con nosotros no habla nadie y hay muchos flecos en el aire: los relevos, las mascarillas, los ensayos...”, plantea el capataz de Humildad y Paciencia y de Columna, Francisco Álvarez .

El viernes de la pasada semana no se podía poner un pie fuera de las iglesias para nada. El sábado salió un paso de palio llevado por sus costaleros y acompañado de banda de música en Arcos. Y el martes el Obispado volvió a autorizar el culto externo , sobre el que el Ayuntamiento dice que no pondrá reticencias para que se desarrollen con la normalidad de antes de la pandemia. De la noche a la mañana, las cuadrillas que andaban adormiladas desde hace año y medio han tenido un súbito despertar, los capataces rescatan las agendas telefónicas para convocatorias inminentes y la Semana Santa parece reconstruirse a falta de poco más de 200 días .

Sin problemas de cargadores

Muchos son los que plantean una posible merma de cargadores que no estén dispuestos a meterse debajo del paso en medio de esta pandemia aún latente, que no puedan hacerlo por evitar posibles contagios a familiares de riesgo, o que después de dos años en el dique seco piensen en una jubilación del palo. Pero los capataces consultados, que son los que conocen y tratan a los cargadores, están convencidos de que ese problema no existirá en 2022. “Yo palpo que la gente quiere salir, que tiene ganas de volver”, dice Álvarez. Y con él coincide Ruiz Gené, que no ve problemas especiales con la carga “aunque sí va a faltar gente”. “El problema de verdad vendrá a partir del segundo año, porque el primer año todo el mundo querrá participar en la vuelta de los pasos a la calle y muchos me temo que optarán por retirarse”, añade el capataz de Misericordia.