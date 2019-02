El Obispado empieza a poner límites al exceso de procesiones extraordinarias

La negativa, en concreto, es a una salida extraordinaria en el paso de palio de la Dolorosa y con el correspondiente acompañamiento musical; pudiendo la Virgen de los Dolores salir a la calle –como de hecho ha anunciado la hermandad que va a hacer– en rosario público o de cualquier otro modo que no se asemeje a una procesión .

Una normativa para la provincia eclesiástica de Sevilla que se está ultimando

La prohibición de la salida extraordinaria de Dolores y el criterio establecido desde ahora de no autorizar procesiones conmemorativas de la bendición de imágenes titulares responde a una normativa más amplia y detallada que regirá esta cuestión de las procesiones extraordinarias. El Obispado está trabajando junto al resto de diócesis que conforman la provincia eclesiástica de Sevilla en la elaboración de una nueva normativa que regirá las salidas procesionales que se soliciten fuera de la fecha habitual.

Recientemente ha sido la diócesis de Málaga la que ha publicado una normativa en este sentido, aunque en ese documento sí se autorizan las procesiones por el aniversario de la bendición de imágenes, al igual que las relacionadas con aniversario fundacionales (utilizando como elemento objetivo la fecha de erección canónica); siempre celebrando aniversarios múltiplos de 25.

En esa norma, también se exige que las imágenes que quieran coronarse acumulen al menos cien años de antigüedad en su devoción. Y se establece como uno de los requisitos principales a la hora de solicitar la salida extraordinaria el que la propuesta venga avalada por el cabildo de hermanos.

Los delegados episcopales de hermandades de la provincia de Sevilla han mantenido algunos encuentros de cara a poner en común esta normativa que, en principio, estará en vigor para todas las diócesis vinculadas a Sevilla (Cádiz y Ceuta, Córdoba, Huelva, Canarias y Asidonia-Jerez, además de Tenerife).

No obstante, hasta que no entre en vigor esta normativa que se está ultimando, conviene tener en cuenta que la autorización o no de una salida extraordinaria es cuestión potestativa de la autoridad eclesiástica.