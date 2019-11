En La Palma están de júbilo. Esa puede ser la palabra que mejor defina el estado de ánimo y las sensaciones que se respiran en la cofradía del barrio de la Viña después de que el obispo Rafael Zornoza –por medio del hermano mayor, Francisco Javier Lucero– anunciara que en próximas fechas coronará a la Virgen de las Penas. “La verdad es que estamos en una nube, casi no damos crédito a que al fin Don Rafael (Zornoza) nos haya comunicado que va a coronar a la Virgen de las Penas. Este es el mejor regalo que le podía hacer a La Palma”, valoraba ayer Lucero, sin apenas haber tenido tiempo para digerir la histórica noticia.

El sí del obispo llegó en la recta final de las misiones parroquiales que precisamente tenían en el horizonte la coronación de la Dolorosa. “Pero sinceramente era algo que no esperábamos. Sabíamos que el sábado era el día perfecto, porque era la penúltima jornada de las misiones que de manera tan intensa y participativa y con tanta verdad hemos celebrado, y porque salía a la calle la Virgen de las Penas”, explica el hermano mayor, que fue el primero en conocer la noticia. “Al final de la misa ya me dijo Don Rafael que teníamos que vernos y hablar de la coronación y concretar una fecha; pero cuando terminó el rosario y ya se marchaba, me dijo que ya podía anunciarle a la gente que íbamos a quedar para poner fecha a la coronación de la Virgen”, explica, reconociendo que en ese momento “no sabía ni cómo reaccionar, hasta me temblaban las piernas”.

En la Palma todo es júbilo por la feliz noticia, que además ha coincidido con la clausura de las misiones que han movilizado a toda la parroquia. Los cofrades viñeros se enzarzan desde la noche del sábado en debates sobre la mejor fecha posible y todos los detalles relacionados con la coronación. Pero el hermano mayor opta por la prudencia. “Estos días analizaremos la situación en junta de gobierno y me sentaré con el obispo, como quedé emplazado el sábado, para concretar todo”, responde Lucero.

“Para la hermandad es una gran noticia. Yo creo que también tenemos que acogerlo como un reconocimiento a la labor que está realizando la cofradía, y la coronación debe servirnos para crecer como hermandad y para unirnos todos los hermanos junto con la parroquia en la celebración de algo tan importante como la coronación de la Virgen de las Penas”, analiza el hermano mayor.

La Palma inicia, pues, el camino a la coronación canónica de la Virgen de las Penas, la segunda que vivirá la cofradía (que en 1987 coronó a la Virgen de la Palma) y la sexta que celebrará Cádiz desde 1947 (cuando se coronó la Patrona).