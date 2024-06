Domingo de Corpus en Cádiz

Lleva José Julio Reyeros la intemerata delante de la Custodia, que no solo dirige por las calles de la ciudad sino a la que durante todo el año cuida y mima como si fuera parte de su vida, que realmente ya se puede decir que lo es. Desde hace años, el capataz de la Custodia viste de chaqué, dignificando así la importancia que tiene el Santísimo y el puesto de honor que ocupa el capataz como persona que más de cera mira al Santísimo durante la procesión. Todo un privilegio. En el día de hoy, esta vestimenta de chaqué la completará Reyero con un curioso fajín que luce el escudo de la Catedral y que ha sido confeccionado por Elena Grosso bajo diseño de Ramón Fernández. Detalles de Corpus.

Parece tan certero como sorprendente que el Obispado tenga que salir cada cierto tiempo a recordar a los suyos (los curas, las entidades eclesiásticas y las cofradías) que en esos actos con apariencia de cultos y bendiciones que organizan y celebran asociaciones civiles no se les ha perdido nada a los cofrades ni al clero. Certero el mensaje del vicario general justo en el contexto de lo que ayer mismo aconteció en San Agustín con una bendición de una imagen de una asociación, con apariencia de coronación canónica. Hasta peca de prudente Óscar González en sus palabras, quizás haría falta más contundencia. Y es que en septiembre ya tuvo que salir el delegado diocesano a dar un toque a terceros con motivo de la procesión pirata que salió del Palacio de Congresos; y solo ocho meses después, hay cofradías que han vuelto a ceder enseres para este tipo de ceremonias civiles, y gente de cofradías (con pasado e intentos de futuro en juntas de gobierno) que participan en ellas. Hasta sacerdotes hay inmiscuidos en el meollo de ayer en San Agustín (aunque actuaron a escondidas). Habrá que enviar una circular cada mes y medio para que algunos se enteren.

Esto de la unidad en torno al Corpus viene al caso de lo ocurrido esta semana, en la que en contra de lo que viene pidiendo el obispo cada casa ha seguido haciendo la guerra por su cuenta, interfiriendo en los actos principales organizados desde Hospital de Mujeres y la propia Catedral. Hasta en tres parroquias de la ciudad se han programado cultos y actos de Corpus en la misma semana en los que el Cabildo, el Consejo y el Ayuntamiento convocan los que deberían ser de toda la ciudad. Un sinsentido. ¿No ha pedido Zornoza por activa y por pasiva que los cultos parroquiales se celebren durante la Octava? Pues hay algunos sacerdotes que no lo han debido entender bien; o peor aún.

Llegó el gran día, o el que debería ser un gran día en este Año de la Eucaristía al que no parece que nadie le esté poniendo especial empeño. De la festividad de hoy y de sus días previos hay que destacar la recuperación del triduo eucarístico en la Catedral (esperemos que se mantenga en los años venideros) y el exorno de escaparates (por iniciativa del Consejo), y por supuesto hacer mención a todas esas hermandades que han decidido hacer el esfuerzo de montar un altar, especialmente con la levantera que hace.

Los tramos

Primer tramo. La procesión de María Auxiliadora necesita una revisión, una actualización y cierta adaptación a los cánones cofrades. Segundo tramo. Reflexiona un cofrade estos días que Pedro Reynoso bien merecería un homenaje después de más de media vida dedicada al mundo de las hermandades. Y ahí que sigue involucrado –y sin pelos en la lengua– en varios frentes. Mi apoyo a la iniciativa. Tercer tramo. Los Wasaps. El primero: “También se debería recortar la subvención a la cofradía que a las doce de la mañana anuncia que no sale y luego no llueve”. El segundo: “Pregunta a raíz de la circular del vicario qué hermandad ha dejado enseres”. Y el tercero: “A la cofradía ya le han dicho que no se puede ir allí, así que empiezan de cero a buscar iglesia”. Cuarto tramo. Hay que felicitar a la Mayordomía de Las Aguas por el altar de la Virgen de la Luz. Quinto tramo. ¿Suena el obispo de Canarias, José Mazuelos, como relevo de Zornoza?