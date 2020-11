El Cristo de la Piedad presidirá el vía crucis de la Cuaresma 2021

El Santísimo Cristo de la Piedad será la imagen que acuda a la Catedral el primer lunes de la Cuaresma de 2021 para presidir el vía crucis general de las hermandades gaditanas. Así lo ha decidido el Consejo que preside Juan Carlos Jurado, que se ha decantado por esta imagen de cara a una celebración que a día de hoy se antoja bastante incierta con motivo de la epidemia del coronavirus.

La designación de la imagen ha tardado más de lo habitual, ante la incertidumbre que genera el Covid y las posibilidades de que el acto penitencial de la Cuaresma no pueda desarrollarse con normalidad. Pero entre las diferentes opciones que venía barajando el Consejo se ha optado finalmente por designar a este Crucificado genovés realizado por Francisco María Maggio en 1754.

De este modo, el acto penitencial del primer lunes de Cuaresma, que en 2021 tendrá lugar el día 22 de febrero (en menos de tres meses), volverá a estar presidido por un Crucificado; algo que remonta su último precedente al año 2016, cuando fue trasladado a la Catedral el Cristo de la Sed, de Siete Palabras.

El Cristo de la Piedad ya presidió el vía crucis general de hermandades en el año 1996, en esa época en la que sólo imágenes de crucificados eran las que podían presidir este culto cofradiero que se desarrollaba por las calles y no en el interior de la Catedral. Curiosamente, se cumplirán, pues, 25 años del último vía crucis general que presidió este Cristo cuando vuelva a hacerlo en 2021.

A nadie escapa la cercanía de la iglesia de Santiago con la Catedral, motivo que puede resultar fundamental para el desarrollo del vía crucis del próximo año teniendo en cuenta la imposibilidad -hasta la fecha- de sacar imágenes a la calle para evitar brotes y contagios. El Cristo de la Piedad solo tendría que recorrer los pocos metros que separan la puerta de Santiago de la de Arquitecto Acero para poder presidir el rezo de las 14 estaciones.

Con la decisión de la permanente, se descartan otras opciones que se venían barajando o que estaban en el aire. Tal es el caso de la Virgen de los Dolores de Servitas, sobre cuya participación en el vía crucis (siendo una imagen Dolorosa y no cristífera) hay división de opiniones aunque el Consejo no se ha pronunciado al respecto aún. De igual manera, con la designación de Piedad se descarta la posibilidad de que en 2021 presidiera el vía crucis una imagen del interior de la Catedral, para lo que se planteaban las opciones del Ecce-Homo o del Nazareno, dos tallas de gran factura que al estar ya en el primer templo no necesitaría de esos traslados por la calle.