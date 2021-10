¿Un Corpus en jueves?

Lo que va a hacer el Ayuntamiento con el Corpus del próximo año no tiene nombre. El olvido del personal, asesores y la propia concejala de Fiestas respecto a esta tradicional fiesta religiosa es imperdonable, aunque se haya querido corregir con el adelanto de una semana que, con buen criterio, las cofradías y el obispo no han dado por válido. Decir además que el Corpus es compatible con el Carnaval Chico es no estar muy al tanto de esta fiesta eucarística, que no se limita al pontifical ni a la posterior procesión, sino que se vive con intensidad desde la jornada anterior y hasta bien entrada esa tarde de domingo, cuando las cofradías desmontan los altares y la Patrona y el Señor de la Cena regresan a Santo Domingo.

La comisión organizadora del Corpus ha tenido ahora la valentía que faltó en septiembre, avisando a la ciudadanía de que con el Carnaval programado entre el 2 y el 12 de junio la fiesta religiosa está en la cuerda floja. Por lo visto son cuatro los escenarios en los que trabaja ahora esa comisión. El primero, que habrá que dar prácticamente por descartado, es celebrar con absoluta normalidad el Corpus de 2022; el segundo es adelantar los horarios de esa celebración dominical, de manera que desaparezca de la calle lo antes posible (que tiene guasa); una tercera vía plantea suspender la procesión eucarística, que volvería a celebrarse exclusivamente por el interior de la Catedral, como ha ocurrido este año y también el pasado; y, por último, la comisión plantearía trasladar este año la celebración al jueves de Corpus (16 de junio), obligando a celebrarlo por la tarde al ser un día laborable, lo que puede dar también a un escenario deslucido.

Es aquí, en esto último, donde cabría la remota posibilidad de aprovechar ese festivo que absurdamente se mantiene el 1 de marzo, martes después del festivo de Andalucía y en una semana en la que no habrá Carnaval, y pasarlo al jueves 16 de junio, fiesta extraordinaria del Corpus exenta por completo de Carnaval y como celebración especial que podría enmarcarse en el 300 aniversario del inicio de la construcción de la Catedral.

Cualquier otra opción que se plantee dará como resultado un Corpus ensombrecido y celebrado a medio gas. Si es que llega a celebrarse.

Semana Santa

Siguen desarrollándose las reuniones de toma de horas entre las cofradías de cada jornada para empezar a plasmar sobre el papel cómo se desarrollará la Semana Santa en las calles, tres años después. Por ahora no se contemplan ni escenarios alternativos a la absoluta normalidad (respecto a reducir los horarios o buscar calles amplias) ni cambio alguno respecto a la Semana Santa que debiera haberse celebrado en 2020. Las cofradías están optando, salvo contadas excepciones, en mantener los horarios e itinerarios fijados para esa última salida que el Covid robó semanas antes.

La Palma

A expensas del tiempo andan ya por la Viña de cara a la explosión de alegría que supondrá la salida en la tarde del lunes de la Virgen de La Palma, la primera de las procesiones habituales en el calendario que se celebrará con paso y cargadores. Habrá test de antígenos para la cuadrilla de Antonio Valero, y un riguroso y meticuloso trabajo que desde hace semanas viene coordinando el fiscal, Rodríguez Bocanegra, para la mayor seguridad de los integrantes del cortejo. Si el tiempo no lo impide, vaya día grande vivirá mañana la Viña.

El Amor

La cofradía franciscana se suma a la exquisitez artística para afrontar el proyecto del que será otro de los grandes pasos de la Semana Santa de Cádiz. El dibujo del palio denota la grandeza que ha tenido la hermandad y que ha captado a la perfección el diseñador y bordador Pedro Palenciano. Es una magnífica noticia que las cofradías dejen a un lado el miedo y la cortedad de miras, y que encarguen obras que verdaderamente estén a la altura de la Semana Santa de Cádiz y contribuyan en la mejora patrimonial de toda la ciudad. Tarde el tiempo que tarde ahora en ejecutar bambalinas, techo, respiraderos, manto y caídas. El horizonte de esta hermandad del Amor, desde luego, es de lo más ilusionante. Y lleno de grandeza. Felicidades.

Acción de gracias

Empieza a desdibujarse esa procesión que iba a ser continuidad del acto de acción de gracias que se planteaba el 8 de diciembre en la Catedral y que iban a protagonizar la Patrona, los Patronos y el Nazareno de Santa María. Al parecer en esta caída de la salida extraordinaria del Regidor Perpetuo y la Virgen del Rosario se unen ciertos errores de libro en la gestión embrionaria del acontecimiento y cierto recelo en el Obispado por si después de celebrarse esta solemne acción de gracias hay algún repunte de contagios o sobreviene esa temida sexta ola. “Vamos a esperar a que haya un pronunciamiento oficial del fin de la pandemia”, se ha escuchado decir a un alto cargo de Hospital de Mujeres. Y tiene razón.

EL DETALLE. ¡Ay, San Rafael!

El quejío pareciera reflejar que había llegado justa de fuerzas a las plantas del santo. Sonó como si descargara en la peana la pesada mochila del día a día, de los problemas familiares, de la dificultad para llegar a fin de mes, de los achaques de la edad, del llanto que queda para cuando no hay nadie delante. “¡Ay, San Rafael!”, soltó aquella señora en mitad de la misa matutina que ha recuperado San Juan de Dios a diario. Con motivo de la tradicional fiesta de este santo (el 24 de octubre) la hermandad de la Santa Caridad ha vuelto a poner en contacto con el barrio de Santa María, con su gente, con sus devotos, la imagen de San Rafael, que saludaba de nuevo a los que pasaban por la calle San Juan de Dios, criados en la costumbre de pararse ante el cristal y pedirle por sus cosas. Como el quejío de esa devota que parecía descargar el peso de su vida a las plantas de santo de las rosquillas. El enorme valor de las cosas sencillas, el servicio que una histórica hermandad viene prestando a sus vecinos, visible en cualquier mañana. “¡Salud, San Rafael!”, le pidió otra señora que bajaba esa calle San Juan de Dios y que, tras santiguarse, siguió su camino.