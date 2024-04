Claves de una escueta Semana Santa

Apenas ha habido pasos, casi no ha existido la Semana Santa (para sorprendente regocijo de quienes se regocijan de no querer saber nada de cofradías pero están todo el año pendiente de las cofradías y escribiendo y opinando de cofradías, aunque sean sandeces); pero no se puede desaprovechar el año para analizar diversas cuestiones que sí han dejado a la vista las pocas procesiones que ha habido. Algunas claves sobre las que profundizar respecto a la Semana Santa.

¿Todo o nada?

Ya la pasada semana nos referíamos a esta cuestión, que quizá ha puesto de relieve la salida del Nazareno el Jueves Santo. Da la impresión que en la Semana Santa actual las únicas opciones que se contemplan son realizar el recorrido en su totalidad, o no salir si en esas seis, siete o más horas de recorrido hay alguna amenaza de lluvia. No han sido una ni dos las hermandades que se han quedado en casa sin que luego cayera una gota.

Quizás es el año de reflexionar sobre si entre el todo y la nada puede haber término medio. Si se puede abrir la opción de ir a Catedral y regresar, aunque sea sacrificando ese segundo tramo de carrera oficial; si se puede jugar más con los horarios de salida y de recogida; si los itinerarios pueden ser relativamente mutables o adaptable en función de los escenarios de cada día.

En esta Semana Santa tan milimetrada por los partes meteorológicos, quizás convendría que las salidas tuvieran menos cortapisas, fueran mucho menos milimétricas o no contaran con tantos condicionantes que se deben dar para hacer lo que en definitiva es uno de los fines principales de una cofradía de penitencia: dar culto público a sus titulares (aunque esto también haya quedado en entredicho este año).

El papel del Consejo

No termina de quedar claro el papel del Consejo cada vez que ocurre alguna incidencia durante la Semana Santa. Este año se han visto estampas y se conocen decisiones y voluntades que dejan en entredicho a la figura del jefe de día y al propio organismo organizador de la Semana Santa. El Lunes Santo hubo un cambio de recorrido que aseguran no fue comunicado al jefe de día ni al responsable ese día del Consejo, contraviniendo así la propia norma que se dan las hermandades (artículo 21 del reglamento interno del Consejo, que establece que si hay necesidad de modificar el recorrido por partes meteorológicos adversos “deberá comunicarlo de inmediato al jefe de día”, que “desde ese momento será quien determine las acciones a llevar a cabo”; especificando que “ninguna cofradía” podrá modificar el recorrido “sin la autorización expresa del jefe de día”).

Igual el problema es que hay un desconocimiento generalizado de la norma. O que hay tantas normas que al final no sabe uno qué se permite y qué no. ¿Por qué, si no, se explica lo que le pasó el Jueves al Nazareno, que tuvo que volver sin música a Santa María tras hacer la estación penitencial? Así le fue encomendado a la hermandad, que en todo caso decidió mantener el acompañamiento de los tambores de las dos bandas (la agrupación de Estepona que acompaña al Señor y la banda de Rota que marcha tras el palio).

Atendiendo a esto, pudiera pensarse de que la hermandad incumplía la norma al llevar los tambores. Pero lo cierto es que a la hermandad no le dejaron que se cumpliera la norma, que establece que si una cofradía se vuelve “sin completar la carrera oficial” deberá hacerlo “de la forma más rápida posible”. Es en el caso de que la cofradía quede refugiada en la Catedral, o en otro templo, para regresar otro día cuando sí se obliga a hacerlo “por el camino más corto, sin música y en el menor tiempo posible”; como de hecho hizo el Despojado.

Por tanto, Consejo y hermandades tendrán que hacérselo mirar, porque las propias normas que se dan las cofradías para la Semana Santa si no se van a atender, mejor eliminarlas. Pero eso es otro debate, viendo las regulaciones tan absurdas que hay actualmente establecidas.

Se puede ir más rápido

Otra clave que deja este 2024: cuando se quiere, se puede. Cuando las cofradías se proponen hacer el mismo recorrido en menos tiempo, se consigue sin el más mínimo agobio ni sensación de carrera. Y esto debe llevar a una reflexión que las cofradías siguen esquivando desde hace tiempo: generalmente en Cádiz se está demasiado tiempo en la calle. Demasiado tiempo para cubrir los pocos kilómetros de un recorrido, lo que lleva a realizarlo a la mayor lentitud posible; lentitud que influye en los cortejos, que a duras penas se mantienen o crecen, y del público, que a duras penas también mantiene la compostura.

La Semana Santa debe ser mucho más ágil; la carrera oficial es insufrible, como se comprobó el Martes Santo con solo tres cofradías, que necesitó cada una entre 40 (Ecce-Homo) y 50 (Caído) minutos para pasar por cada punto.

Cortejos más exigentes

Otro apartado que ha sido notorio en los pocos cortejos que han salido a la calle es que las cofradías deben cuidar mucho más el modo en que realizan la procesión; hay que tener más respeto por el hábito, que no solo debe comprender la túnica, el antifaz y la capa (quien la lleve), sino que debe ir desde la punta del capirote hasta el dedo gordo del pie.

Como paso previo, hay hermandades que deben solucionar los problemas que tienen con sus hábitos, caso de los antifaces de Ecce-Homo (de varios tonos e incluso pelajes) o de las capas del Nazareno (muchas de juguete en comparación a la altura de quien la viste). Y una vez solucionado, hay que ser más exigente, aunque se pierdan hermanos en la calle. Vaya por delante que la culpa es de quien viste el hábito de la manera que lo hace (con zapatillas deportivas cada vez más implantadas, con túnicas que parecen haber estado guardadas dentro de un balón de fútbol, y con largos que necesitarían tres, cinco u ocho dedos más); pero las fiscalías deben realizar un esfuerzo por evitar esas uñas pintadas que se vieron el Lunes Santo, o esas insignias portadas por hermanos con tenis que se han visto en algún cortejo del Martes.

Para otro día dejamos la clave de la vestimenta del personal fuera de los cortejos. Que eso daría para otra página de balance, porque ahí sí que va la Semana Santa de Cádiz de mal en peor.