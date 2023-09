Chema Rodríguez, un pintor que desconoce "absolutamente" la Semana Santa de Cádiz

Chema Rodríguez es un pintor sevillano de alto nivel. Está formado en Bellas Artes de Sevilla y en la Accademia Italiana di Belle Arti Pietro Vanucci de Perugia mediante beca. Tiene el doctorado de Pintura desde el año 2011. Trabaja para Andalucía, España y el extranjero, siendo muy solicitado actualmente en Mónaco y preparando una exposición en Nueva York. Domina el retrato, siendo varios los que ha realizado al Rey Felipe VI y teniendo entre su clientela a parte de la jet set española. Es cofrade, católico y practicante... Pero no conoce la Semana Santa de Cádiz. De hecho, la "desconozco absolutamente", como ha confesado este miércoles en su presentación como cartelista de la Semana Santa gaditana de 2024.

Pero lejos de ser un problema, un handicap, incluso un motivo para la crítica que según ha avanzado ya lo está devorando en las redes sociales, Chema Rodríguez afronta ese desconocimiento como un reto, una ilusión, el descubrimiento de una Semana Santa del todo desconocida para él.

"Decidí esperar para pensar cuando recibí la llamada, pero no he podido resistirme porque Cádiz es irresistible. No he podido decir que no", ha afirmado en la sede del Consejo, asegurando que con el cartel de Cádiz "pretendo responder a la propuesta de esta ciudad abierta que siempre ha acogido a los grandes ilustrados". Y por eso, "en lugar de machacarme por no conocer la Semana Santa de aquí, disfrutad de atractivo de saber cómo un tío que no conoce la Semana Santa es capaz de presentarla", aconseja o pide a la crítica de ordenador y cuentas anónimas.

Aunque ha sido presentado este miércoles, Chema Rodríguez ya hace tiempo que empezó a hacer su trabajo como cartelista de la Semana Santa. Desde que estaba pensando si aceptar o no la encomienda del Consejo, "ya he venido cuatro o cinco veces a Cádiz y he ido contemplando y rezando a las imágenes". Porque como hace con sus retratos, en los que estudia al personaje casi hasta la extenuación, aprendiendo cómo es, qué le gusta, cómo cocina o qué música escucha, hará también con el cartel de 2024. "Me impregno porque de lo que no tengo noción no puedo hablar", justifica.

En esas visitas a Cádiz, ya ha tenido ocasión Rodríguez de ver "un Crucificado y una Virgen de los Dolores" que le han gustado especialmente, aunque desconoce sus advocaciones y cofradías a las que pertenecen; y a Dolores de Servitas, "que me sobrecogió muchísimo". De hecho, ha confesado su "asombro porque no esperaba esa riqueza patrimonial tan grande" y ha avanzado que la próxima Semana Santa estará en Cádiz "para disfrutar" de lo que hasta ahora era para él absolutamente desconocido.

"En Cádiz hay un poderío que conmueve", resume el cartelista de la próxima Semana Santa, que confiesa que desde que aceptó el encargo del Consejo "estoy como loco, me siento el tío más afortunado de España", ha añadido.