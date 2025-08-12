Zona Franca comercializa el último espacio disponible de Janer en San Fernando

La Zona Franca de Cádiz ha puesto a la venta una parcela de 3.766 metros cuadrados de superficie en el parque comercial Tiro Janer de San Fernando, en el que supone el último espacio disponible de esta zona comercial inaugurada en el mes de abril pasado y que es un enclave muy demandado por la calidad de sus instalaciones y por la excelente ubicación y comunicación con otros municipios de la Bahía de Cádiz.

El suelo en comercialización está completamente urbanizado, inscrito en el Registro de la Propiedad y cuenta con suministros eléctrico, de agua (abastecimiento y saneamiento) y de telecomunicaciones. La parcela fue entregada por Ten Brinke a la Zona Franca de Cádiz tras la firma de la operación de compraventa del parque comercial hace tres años, que estipulaba que una parte del valor económico total sería en efectivo y el resto mediante una parcela urbanizada para servicios terciarios, concretamente uso hotelero (10.000 metros cuadrados), oficinas (9.000 metros cuadrados), servicios avanzados (9.490 metros cuadrados), garaje y aparcamiento público (7.532 metros cuadrados) y aprovechamiento UAS (25.641 metros cuadrados).

Hay que recordar que la Zona Franca de Cádiz compró al Ministerio de Defensa en 2013 el solar de la antigua escuela naval Janer de San Fernando para desarrollar un parque comercial y empresarial, cuyo proceso se vio frenado por el hallazgo de restos arqueológicos y distintas cuestiones administrativas.

Finalmente, el Consorcio vio la idoneidad de que fuera una empresa especializada la que se encargara del desarrollo del proyecto, algo que se materializó a principios de 2021 cuando el delegado del Estado, Fran González, firmó la escritura de compraventa con los responsables de la empresa Ten Brinke Desarrollos SL, que supuso la culminación de los trámites que daban la titularidad de los terrenos a esa firma holandesa.

Desde entonces, la firma holandesa se ha encargado de la promoción y desarrollo comercial del Parque Tiro Janer, en el que están ya funcionando distintas firmas que ofrecen una gran variedad de servicios. Según un balance ofrecido por Ten Brinke el día de su inauguración, en el parque comercial se han invertido 25 millones de euros y se han creado en torno a 400 puestos de trabajo, principalmente entre personas de San Fernando.

Los primeros en implantarse fueron McDonald’s y la gasolinera Plenoil, a los que luego siguieron la tienda de muebles danesa Jysk, el pasado mes de diciembre; y en enero el bazar multimarca alemán Tedi, que ya contaba con otro local en el centro de ocio San Fernando Plaza. En el primer trimestre de 2025 también se implantaron en este parque comercial la tienda de ropa Kik, un supermercado Mercadona, Mascotas Ávila y el gimnasio Viva Gym, que también está presente en el San Fernando Plaza. Para los próximos meses se espera la llegada de Brico Depot, que ya ha anunciado su presencia.