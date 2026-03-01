La Zona de Bajas Emisiones sigue dando debate en San Fernando: ahora, por el comercio

De todos los posibles argumentos para intentar tumbar la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en La Isla, el grupo municipal VOX se centró en uno en concreto: el impacto que dichas restricciones al tráfico rodado en el casco urbano supondrán para el comercio tradicional.

La tentativa de que se diera marcha atrás con la ordenanza en el Pleno, apenas 10 días después de que se publicara su aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), era un fracaso anunciado habida cuenta de la mayoría de votos de los socialistas. Si hubiese salido adelante, la moción habría sido una sorpresa mayúscula después de todo. La intención de la propuesta que defendió el concejal Ángel Aparicio era más bien poner sobre la mesa un debate que lleva siendo un continuo runrún desde que hace unos meses se empezara a hablar de la ZBE en San Fernando.

Para el edil de VOX, la puesta en marcha de estas restricciones al tráfico rodado no solo ahondan en la penosa situación del comercio tradicional y "en las decisiones adoptadas por este Ayuntamiento que han tenido un impacto claramente negativo sobre el comercio de proximidad" sino que vienen acrecentar un trato de desigualdad con la gran superficie asentada en el término municipal –Bahía Sur– "con su fácil acceso y sus cientos de aparcamientos gratuitos en la misma puerta del centro comercial". Algo que –reiteró– se penaliza en el comercio del centro. "Desventaja", "falta de competitividad" o "condena" fueron algunos de los términos que empleó el edil de VOX al referirse a la situación a la que se veía abocado el comercio de toda la vida para instar sin resultado a la retirada de la ZBE.

La moción, que encontró la solidaridad del resto de grupos de la oposición, fue rechazada argumentándose desde el gobierno local –así lo hizo el concejal de Urbanismo, José Luis Cordero– que el cambio climático no espera y echando mano a los episodios meteorológicos vividos recientemente. "A nosotros nos gustaría que hubiese una moratoria, pero una moratoria para el cambio climático y que no lo tuviéramos encima", dijo el socialista.

La alcaldesa, Patricia Cavada, no se pudo resistir a intervenir para zanjar un debate que había insistido en la inacción de su gobierno con respecto a la defensa del comercio tradicional y había puesto de ejemplo en varias ocasiones los numerosos locales vacíos que muestra, a modo de escaparate de esa realidad, el centro de la localidad.

Así, arremetió contra esa persistente crítica que se le hace –de VOX y de otros– a su política de 'la ciudad de los eventos': "Eso que usted llama permanentemente pan y circo le diría que es, sobre todo, pan: pan para los comerciantes y para los hosteleros que llenan las terrazas", afirmó sin olvidarse de defender la política de aparcamientos gratuitos en torno al casco urbano y de defender "no solo el atractivo que supone una superficie importante sino también el empleo que genera" al replicar a las críticas por el trato desigual con respecto al centro comercial: "Dígale usted a todo el que trabaja allí que no le gusta Bahía Sur", le espetó al edil de VOX en el Pleno.