Zarzuela para cerrar las Noches del Castillo en San Fernando: las imágenes de una noche triunfal
El ciclo de conciertos gratuitos echa el telón con una apuesta por el género más clásico

Ya hay programación del Teatro de las Cortes para otoño: Manu Sánchez, Lolita, Ángeles Toledano... y mucho más

Las Noches del Castillo, todo un clásico del verano en San Fernando, llegaron a su término el pasado sábado con una nueva apuesta por uno de los géneros más clásicos: la zarzuela. La velada estuvo a cargo de la Asociación Gaditana de Amigos de la Ópera y de la Coral de San Fernando, que se lucieron en este emblemático escenario con un repertorio clásico cargado de emoción, belleza y tradición lírica.

