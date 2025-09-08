Zarzuela para cerrar las Noches del Castillo en San Fernando: las imágenes de una noche triunfal

Las Noches del Castillo, todo un clásico del verano en San Fernando, llegaron a su término el pasado sábado con una nueva apuesta por uno de los géneros más clásicos: la zarzuela. La velada estuvo a cargo de la Asociación Gaditana de Amigos de la Ópera y de la Coral de San Fernando, que se lucieron en este emblemático escenario con un repertorio clásico cargado de emoción, belleza y tradición lírica.