Yurena Panadero. concejala del PP de San Fernando y entrenadora de la selección española femenina de hockey sala: “Intentar ayudar al deporte isleño desde mi experiencia es un reto muy bonito”

San Fernando/–Tiene una trayectoria deportiva envidiable, ¿cómo empezó su historia de amor con el deporte y el hockey?

–Empecé a jugar al hockey de casualidad. Cuando tenía 8 años y estaba recién llegada de Las Palmas vino un profesor de hockey a mi colegio, el Casal Carrillo, a explicarnos en qué consistía este deporte. Y como muchos de mis compañeros se apuntaron al Club de Hockey San Fernando yo también lo hice y así hasta el día de hoy. De hecho, de niña practicaba también otros deportes, como el atletismo o el baloncesto. Lógicamente no podía llevar todo para adelante y mi entrenador de hockey, Juanma Mas, me aconsejó decidirme por uno. Y como me lo preguntó él me decidí por el hockey. Si me hubiese preguntado antes otro lo mismo hubiese terminado siendo atleta o jugando al baloncesto. Ya más mayor, aunque aún jovencita, me fui a Madrid al Centro de Alto Rendimiento y ahí es cuando me fichó el Club de Campo, en el que logré seis ligas y ocho campeonatos de España. Casi toda mi trayectoria deportiva la hice en Madrid y también estuve un año en Australia. Luego, en 2014, llegó el momento de decidir si volvía a Madrid, donde estaba muy bien, o regresaba a San Fernando. Y como echaba mucho de menos a mi familia, mi playa y todo esto volvía a La Isla.

–Además tiene el orgullo de haber sido deportista olímpica, ¿cómo se alcanza este logro?

–Pues con mucho entrenamiento, sacrificio, dedicación, constancia y caerte y levantarte. Después de participar en el Mundial de Hockey Sala y quedar subcampeonas entré como reserva de la selección española femenina de hockey hierba para los Juegos Olímpicos de Pekín de 2008. Conseguirlo fue algo muy gratificante y cambió mi forma de pensar completamente. Allí coincidí con ídolos como Rafa Nadal, Kobe Bryant o Leo Messi. Cuando te sientas con ellos ves que detrás de las estrellas que ves en la tele se encuentran personas normales, de carne y hueso, que lo que quieren es jugar a su deporte.

–¿Y cómo decide dar el paso de implicarse en la política activa?

–Yo trabajaba para el Comité Olímpico en una campaña muy bonita que iba por colegios de Andalucía a hablar sobre los valores del deporte y los Juegos Olímpicos. Como parte de esa campaña fui a un colegio de San Fernando, el Almirante Laulhé, y vino María José de Aba a escuchar esa charla. Unos días después me llamó y me propuso ir en las listas del PP. Yo nunca había pensado entrar en la política, pero cuando me habló de intentar ayudar al deporte isleño desde mi experiencia me pareció un reto bonito. Y luego el equipo de trabajo que conforma este grupo es increíble.

–¿Qué necesita mejora una ciudad tan vinculada al deporte como San Fernando?

–Hay instalaciones deportivas municipales que necesitan urgentes mejoras. Por ejemplo en el caso del Campo de Hockey Pablo Negre, que como entrenadora del CH San Fernando es lo que me toca más cerca, hay deficiencias muy graves que ponen en peligro la propia integridad física de los jugadores y jugadoras. Es una pena, porque esto hace que ya no vengan a la ciudad, por ejemplo, clubes de Alemania u Holanda que venían a la ciudad a preparar sus competiciones motivados por el buen clima, pero no vuelven por el estado de las instalaciones.

–¿Alguna infraestructura pendiente que necesite el deporte de San Fernando?

–En su día Pepe Loiza propuso dotar a la ciudad de un centro de alto rendimiento y creo que sería algo muy positivo.

–Hablando de deportes, el PP llevará al próximo Pleno la necesidad de contar con becas municipales para el apoyo del deporte.

–Sin el apoyo de las administraciones es insostenible para muchas familias costear los gastos que implica una actividad deportiva profesional, por ejemplo los gastos de desplazamientos necesarios para conciliar las vidas deportiva, académica y familiar. Sin estos apoyos se propicia la fuga de talentos y se pone límites a cualquier deportista con aspiraciones de crecimiento, que quiere llagar a una selección y luego poder volver a entrenar con sus clubes.

–Y ahora a todo esto se le suma otro reto:ser entrenadora de la selección femenina de hockey sala, ¿ilusionada?

–Muy ilusionada. La verdad es que no me lo esperaba y fue toda una sorpresa. Cuando recibí la llamada del director técnico estaba preparando la comunión de mi hijo con un amigo y no dudé ni por un momento en aceptarlo. De momento es compatible con el resto de mis responsabilidades. Es cierto que son muchos viajes y mucha tensión, pero también es verdad que la mayor parte se concentran en dos meses y que el resto del año es más tranquilo. Hace dos fines de semana ya fuimos a Barcelona, a ver el Campeonato de España de Hockey Sala y a ojear jugadoras. Allí conocí en persona al seleccionador, Jorge Pérez, y me gustó mucho su forma de trabajo. Afronto este reto con ilusión y ganas. Estoy segura de que se hará bien.