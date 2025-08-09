El XXVIII Trofeo de la Sal tendrá lugar el 29 y el 30 de agosto en el Estadio Iberoamericano de San Fernando

La reciente desparición del San Fernando CD no dejará a La Isla sin su tradicional Trofeo de la Sal. De hecho, el Ayuntamiento de San Fernando ha anunciado en sus redes sociales que este año se hace cargo de la organización de esta cita deportiva, que alcanzará su edición número 28.

El XXVIII Trofeo de la Sal tendrá lugar los próximos días 29 y 30 de agosto en el Estadio Iberoamericano.

En esta ocasión, la totalidad de los equipos que disputarán el trofeo son locales, incluyendo el cartel al club recientemente fundado por Monchi, que toma el relevo de la entidad azulina bajo el nombre de CD San Fernando 1940. Completan el cartel el CD Pastora, el CD San Fernando Atlético y el GE Bazán CF.

“El Trofeo más isleño de la historia. Una fiesta de la unidad, del sentir de la ciudad, una fiesta por y para La Isla y sus clubes, una bienvenida perfecta para el nuevo Club Deportivo San Fernando 1940”, señala el Ayuntamiento.

La propia alcaldesa, Patricia Cavada, también habló del trofeo en sus propias redes sociales: “Este año damos el paso y organizamos desde el Ayuntamiento el Trofeo de la Sal más cañaílla de la historia”.