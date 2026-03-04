Vuelven los vedrunitos a San Fernando: el colegio de las Carmelitas se lanza a por la segunda edición de su Ruta del Dulce

Vuelven los vedrunitos, los dulces ideados el año pasado por el colegio de las Carmelitas de San Fernando para compartir con la ciudad a través del paladar el bicentenario de la congregación religiosa, presente en La Isla desde hace ya más de 150 años.

La segunda edición de la Ruta del Dulce Vedruna se ha presentado este miércoles en el centro educativo isleño, que hace tan solo unos días -el pasado 26 de febrero- celebró exactamente los 200 años de vida de la institución creada por Santa Joaquina de Vedruna: las Hermanas Carmelitas de la Caridad. El colegio, tras el éxito obtenido el año pasado con esta idea, ha decidido seguir adelante con la historia con la intención de consolidarla en el tiempo, de manera que estos dulces -los vedrunitos- sean todo un símbolo de la labor educativa que desde hace dos siglos lleva a cabo la congregación y de su estrecha relación con la ciudad de San Fernando.

"Lo que nosotros queríamos es que los vedrunitos fueran un vínculo de unión entre la comunidad educativa, el colegio, con la sociedad de San Fernando, con su comercio y, en general, que hubiera esa relación entre la comunidad y la población. Y creo que se ha conseguido", ha apuntado la directora del colegio, Yolanda Coto, durante la presentación de esta segunda edición de la ruta de los vedrunitos.

Este año, además, se ha abierto la participación para que se sumen a la iniciativa no solo las pastelerías y obradores de dulces sino todos aquellos restauradores y establecimientos de hostelería que lo deseen y que quieran incluir en su carta este postre tan peculiar. Para ello se contará con la participación de la Asociación Isleña de Hostelería y Turismo (Asihtur) y de la asociación de cocineros Eurotoques. La única condición es que lleve un ingrediente estrechamente vinculado con la historia de la fundadora de la congregación: la almendra.

La Ruta del Dulce Vedruna se celebrará del 13 de abril al 10 de mayo. En la jornada inaugural se celebrará una gala de degustación en la que cada participante presentará el dulce que ha creado, su particular vedrunito. Cada uno de ellos será sometido a la valoración de un jurado de expertos para la concesión de los premios, que se repartirán en dos categorías: una de pastelerías y panaderías y restaurantes.

El jurado estará formado por el chef Leo Griffioen, de Código de Barras, primer restaurante de Cádiz con una Estrella Michelín; Juan Ruiz Henestrosa, Premio Nacional de Gastronomía y Mejor Sumiller de España; Pablo Queijo, Premio Revelación de Repostería de Madrid Fusión que ha sido también jefe de repostería en el restaurante Aponiente, entre otros; Toni Fernández, jefe de sala y jefe de sala en Arsenio Manila; Manuel Luis Torres, Premio Al Ándalus Mejor Crítico Gastronómico y miembro de la Academia Andaluza de Gastronomía; Charo Barrios, comunicadora, bloguera y Premio Al Ándalus a la Mejor Comentarista Gastronómica; Carlos Goicochea, profesor de cocina y repostería y director de la Escuela de Hostelería Fernando Quiñones de Cádiz; Mila Bulpe, presidenta de la asociación gastronómica Sin Kilómetros; el chef isleño Miguel Ángel López, en representación de Eurotoques; y el hostelero Javier Fernández.

Aunque habrá otro premio, que será el que dará el público a través de las votaciones que se podrán realizar al pasar por cada uno de los establecimientos participantes, que dispondrá de un código QR para que los clientes se pronuncien acerca del dulce que más les ha gustado. Entre todos los participantes se sorteará también un almuerzo o cena para dos personas

Los establecimentos que quieran participan solo tendrán que rellenar previamente la inscripción dando los detalles del dulce que presentan a concurso.

El acto de presentación de esta segunda Ruta del Dulce Vedruna ha contado con la participación de Yolanda Coto, directora del colegio de las Carmelitas de San Fernando; del concejal Antonio Rojas; de Milagrosa Acosta, perteneciente a la comisión organizadora del bicentenario y también de esta iniciativa; el chef Leo Griffioen; y el gerente del centro comercial Bahía Sur, Pablo Vivancos, que colabora también con esta nueva propuesta gastronómica.