La verdad de una voz y una guitarra

A estas alturas ni Alba Carmona ni Jesús Guerrero tienen nada que demostrar. Su talento es innegable y su amplia trayectoria profesional les avala. Pero lo cierto es que, a pesar de que llevan muchos años colaborando artísticamente, ambos tenían una asignatura pendiente que acaban de saldar con matrícula de honor: grabar un álbum conjunto.

Ofrenda es el título de este primer trabajo discográfico en común, recién salido del horno y en cuya gira de promoción se encuentra inmerso el matrimonio. Un ilusionante tour que comenzó el pasado 24 de octubre en la sala El Molino de Barcelona y les volverá a llevar por tierras catalanas este mes, el 21 al Teatre Ateneu de Cerdanyola del Vallès y el 22 al Festival Accents de Reus. El interés que ha despertado esta propuesta ha hecho que este dúo vaya cerrando numerosos conciertos de cara a 2026, tanto en España como en Europa, cuyas fechas irán dándose a conocer.

Además se da la particularidad de que Ofrenda se ha grabado y producido en el propio estudio de los artistas en la calle Santa Gertrudis, frente a su propio hogar y situado en el entorno de las míticas Callejuelas donde se criara Camarón. Un espacio que lleva ya varios años operativo y que responde al nombre de Sándalo Studio. Esta decisión ha asegurado a estos artistas la totalidad del control creativo sobre el producto final.

La necesidad de un proyecto conjunto

Alba y Jesús lo tuvieron claro cuando se pusieron a trabajar en este álbum: “Sentíamos la necesidad de plasmar un disco de los dos, en el que tanto la voz como la guitarra hablasen de tú a tú, de igual a igual y como elementos solistas que tuviesen la misma importancia. En definitiva, en el que el instrumento no se limitase a acompañar a una voz protagonista. Era el momento vital y natural de que surgiese la necesidad de grabar este disco y los dos lo sentimos así”.

La cantante explica que tras tantos años trabajando juntos han construido un lenguaje artístico común que les ha facilitado elegir un repertorio para este disco “que mezcla una serie de sonoridades que les representa a cada uno por separado, pero también juntos”.

Ambos defienden como principales bazas del álbum “su crudeza, su verdad y la sencillez de una voz y una guitarra que llegan al público”. Y todo ello frente a un panorama musical en el que imperan los temas ultraprocesados que tapan las voces de los artista entre capas y capas de producción y autotune, restando autenticidad a la obra. “Incluso a la hora de producir el disco hemos intentado preservar esa pureza apenas añadiendo cosas”, detalla el guitarrista isleño.

“Con este trabajo también ponemos en valor la música en directo, la palabra, la poesía y lo que se quiere contar. La música siempre ha servido para removernos algo dentro y hacernos pensar y queremos que siga siendo así”, continúa Alba.

Los artistas relatan como ha sido el proceso de selección de los nueve temas que componen este disco, entre los que se encuentran temas propios y versiones de otros autores. “Hemos trabajado para que nada sobre en este álbum. Para que no haya relleno y todos los temas sean interesantes y puedan funcionar como singles cada uno de ellos”.

La solista, frente al micrófono y ante la atenta mirada de su marido desde la pecera. / Jesús Marín

Mucho más que flamenco

Aunque ambos se reconocen como artistas flamencos y hay mucho de ello en este álbum, lo cierto es que Ofrenda va mucho más allá de los palos de siempre y se interna también en el folclore argentino, otros ritmos latinoamericanos o la canción de autor. Algo que enriquece el disco y hace que sea imposible etiquetarlo en un género concreto.

Aún así, los artistas tienen sus niñas bonitas entre este repertorio, como El oro o la bulería Ramita de limón verde, ambos temas propios.

También se encuentra entre sus favoritos Pequeño vals vienés, en el que versionan a Federico García Lorca y Leonard Cohen y cuyo vídeo musical, que ha servido de tarjeta de visita del álbum, grabaron en la prestigiosa galería de arte parisina Dutko. Un tema que, a juicio de los dos, resume perfectamente el espíritu ecléctico de este trabajo discográfico.

Retos inmediatos

Durante los próximos meses la gira de promoción de Ofrenda tendrá muy ocupada a esta pareja, pero, como los artistas inquietos que son, Alba y Jesús ya tienen entre manos diversos proyectos.

De hecho, la cantante prevé girar con sus temas en compañía de una big band y el guitarrista comenzará a trabajar en un nuevo álbum individual en enero.

Aunque el matrimonio coincide también en la necesidad de descansar y disfrutar del momento tras el agotador proceso que ha permitido que Ofrenda sea una realidad. “La industria musical está en un momento muy distinto al nuestro. En muchas ocasiones, parece que lo que menos importa es la música y para nosotros la música es lo primero. Siempre hay prisas en la industria y al final la única forma que tenemos los artistas de mimar un producto y asegurar sea como queremos es hacerse cargo de él y autoproducirlo. Los resultados son muy satisfactorios, pero el proceso es agotador, ya que hay controlar cada detalle desde cero y actuar como una empresa además de como artistas”, indica la cantante.

Venga el proyecto que venga lo que es seguro es que mientras tenga al frente a Alba o Jesús (o a ambos) mucha gente permanecerá pendiente de lo que tienen que hacer unos artistas que marcan la diferencia gracias a su autenticidad y la pasión por lo que hacen.

Guerrero, a los controles del estudio. / Jesús Marín

Un espacio creativo en las Callejuelas de Camarón

La pareja siempre habia soñado con contar con un estudio propio y, finalmente, pudo cumplir ese sueño y hacerlo justo en frente de su hogar. “Yo cuando subía a tender a la azotea y miraba en frente fantaseaba con la idea de convertir en nuestro estudio un local que llevaba años cerrado y sin uso. Inicialmente fue mi suegro el que nos animó a interesarnos por el local y a preguntar por él”, recuerda Jesús.

Así empezó la historia de Sándalo Studio, una aventura artística que comenzó después de la pandemia y que ha facilitado a Jesús y Alba la conciliación de sus vidas familiar y profesional. Además, este esfuerzo también ha sido reconocido por otros artistas, y cada vez son más los que muestran su interés por grabar con ellos y en su estudio.

Allí, por ejemplo, se ha grabado El Árbol de la Alegría, el disco navideño que Miguel Poveda lanzó el pasado viernes y cuya gira arranca ya. Una gira en la que también participará Jesús como guitarrista habitual de este conocido solista. Además de este disco de villancicos Poveda produjo el pasado año en Sándalo Studio el álbum Poema del Cante Jondo.

Ya han visitado y grabado temas y colaboraciones en estas instalaciones artistas como Pasión Vega y Martínez Ares.

“Creo que hemos conseguido un espacio cálido y acogedor, lejos de la frialdad de algunos estudios, y que sabemos cuando ponernos el chip de artista y cuando el de productor”, detalla Jesús.