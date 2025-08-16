VOX rechaza "la imposición de la Zona de Bajas Emisiones" en San Fernando

El portavoz del Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de San Fernando, Carlos Zambrano, califica de “absurdos” los planes de la alcaldesa, Patricia Cavada, para implantar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la ciudad. Según Zambrano, esta medida “provocará un grave perjuicio a los ciudadanos, limitando la libertad de circulación en sus vehículos”.

Para el portavoz de VOX en San Fernando, “este es un ejemplo más de unas políticas estúpidas, que sólo buscan limitar la libertad e imponer restricciones. Solo nos quieren para pagar y callar, mientras este PSOE actúa de espaldas a las verdaderas necesidades de los vecinos”. En este sentido, recuerda que “en San Fernando, no hay un problema de contaminación ni de falta de calidad en el aire. Ésta es una ciudad costera, con vientos intensos y sin graves acumulaciones de tráfico, por lo que la manera de querer imponer las ZBE es absurda”.

De este modo, VOX reitera su oposición a este tipo de imposiciones. Para esta formación, “desde la izquierda se están queriendo imponer cuestiones ideológicas carentes de un mínimo sentido común”. Asimismo, su portavoz en San Fernando se lamenta de que “el PP no sólo no haga una eficaz oposición a este tipo de medidas, sino que llega a defenderlas, como ocurrió Madrid, donde tras traicionar a sus votantes, impuso restricciones a la circulación con este tipo de argumentos absurdos”.

VOX deja claro que se opondrá a este tipo de limitaciones a la circulación “que afectarán a zonas y arterias muy importantes en la ciudad, provocando un gravísimo perjuicio”, y denuncia que, en la práctica, se trata “de una manera de coaccionar a los ciudadanos para que tengan que comprar vehículos nuevos al alcance sólo de unos pocos”.