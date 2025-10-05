VOX pide una bajada del IBI y otros impuestos en San Fernando con la concesión de los 11,9 millones de la EDIL

Obras en La Magdalena, el proyecto que más se beneficiará de los fondos europeos

El grupo municipal VOX en el Ayuntamiento de San Fernando celebra la reciente concesión de 11.948.905 euros en la convocatoria de fondos europeos EDIL (Estrategia de Desarrollo Integrado y Local) al Consistorio isleño, aunque advierte de la necesidad de "una gestión responsable y eficaz para que esta inversión se traduzca realmente en mejoras visibles para los vecinos".

Para el portavoz de VOX San Fernando, Carlos Zambrano, "es esencial que en esta ocasión se gestionen bien los fondos europeos. No podemos volver a perder esos fondos, como ya ocurrió anteriormente con los nueve millones destinados al parque de La Magdalena, que no recibimos por el fracaso y mala gestión del gobierno de Patricia Cavada".

Zambrano insiste en que estas ayudas deben provocar que se destinen recursos propios a mejorar las infraestructuras urbanas, las calles, aceras y plazas, así como para reforzar la iluminación y la limpieza, que siguen siendo, estas últimas, "asignaturas pendientes en la ciudad".

"Debemos aprovechar esa generosidad que se tiene con San Fernando para hacer las cosas bien y con sentido común, priorizando las verdaderas necesidades de los isleños", manifiesta el portavoz de VOX.

Carlos Zambrano, Ángel Aparicio y Leocadia Benavente, integrantes del grupo municipal VOX en el Ayuntamiento de San Fernando / Vox San Fernando

Desde el grupo municipal sostienen que el Ayuntamiento debe gestionar de manera eficiente tanto los fondos europeos como los recursos propios, evitando la falta de ejecución presupuestaria que en los últimos años ha dejado sobrantes sin utilizar.

"Si a esos fondos se suman ahora estas ayudas europeas, el gobierno local tiene margen suficiente para aliviar la presión fiscal que sufren los vecinos", señala Carlos Zambrano, quien llama la atención también sobre los índices de desempleo que hay en San Fernando y "la subida insoportable de precios". Así, considera que la bajada del IBI, del recibo del agua y la tasa de basuras deberían ser "una prioridad".

Por todo ello, Zambrano sostiene que la llegada de estos fondos europeos debe traducirse no solo en grandes proyectos, "sino también en una mejora real del día a día de los ciudadanos".