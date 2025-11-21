VOX reclama en el Parlamento andaluz la puesta en marcha "urgente" de una UCI en el hospital de San Carlos

El grupo parlamentario de VOX en Andalucía, a través del diputado por Cádiz, José Ortells, ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) en la que exige al gobierno de Moreno Bonilla la puesta en marcha, de manera urgente, de una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en el hospital de San Carlos en San Fernando.

La iniciativa también recoge otras reivindicaciones como la construcción de un circuito exterior de entrenamiento como complemento a la unidad de neurorrehabilitación. Un circuito adaptado a personas en silla de ruedas, dotado ende pavimentos, rampas y obstáculos que simulen el entorno urbano real, facilitando el aprendizaje funcional de los pacientes. Para ello VOX insta a la Junta a la firma de un convenio con el Ayuntamiento de San Fernando para la cesión de una zona verde próxima al hospital o, en su caso, la tramitación urgente de las licencias necesarias para la instalación del citado circuito.

Además, VOX también solicita a la Consejería de Salud a impulsar las gestiones necesarias con el Ministerio de Defensa para la cesión de terrenos colindantes, situados en la trasera del centro hospitalario, con el fin de ampliar el aparcamiento, facilitando el acceso a pacientes, familiares y personal sanitario.

El diputado autonómico de VOX, José Ortells, en el hospital de San Carlos, en San Fernando / VOX

El diputado autonómico José Ortells, lamenta que "después de una década desde que el hospital San Carlos pasara a integrarse en la red pública del Servicio Andaluz de Salud, a día de hoy continúa funcionando como centro dependiente del Hospital Universitario Puerta del Mar, lo que limita su autonomía funcional y obstaculiza su desarrollo como centro de referencia propio dentro del sistema sanitario andaluz".

Uno de los aspectos que VOX considera de máxima gravedad es la falta de una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), "lo que impide que el hospital asuma muchas intervenciones quirúrgicas, obligando a derivaciones innecesarias a Cádiz y generando listas de espera evitables".

Por último, Ortells recuerda que el cierre temporal de los quirófanos durante el pasado verano, justificado oficialmente como parte de una reforma necesaria, ha generado alarma entre profesionales y pacientes. "Si bien reconocemos que las obras pueden ser necesarias, desde el grupo parlamentario VOX advertimos que esta práctica no puede convertirse en una excusa recurrente para cerrar servicios en verano, en paralelo a la planificación de vacaciones de personal, bajo el pretexto de reformas técnicas", concluye el diputado de VOX.