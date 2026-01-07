VOX exige al Ayuntamiento de San Fernando una actuación urgente en el solar de la avenida San Juan Bosco

El grupo municipal VOX en el Ayuntamiento de San Fernando presentó una moción en el último Pleno municipal de 2025 para instar al gobierno de la ciudad a realizar "de manera urgente" las gestiones y actuaciones administrativas necesarias que permitan nivelar y acondicionar la superficie del solar situado en la calle San Juan Bosco, entre las calles San Vicente y San Nicolás, que tras las últimas lluvias se encuentra en una situación lamentable.

Este solar, con una superficie de 4.203,09 metros cuadrados, fue adquirido por el Ayuntamiento en abril de 2024, dentro de una operación de compraventa con el Ministerio de Defensa que alcanzó cerca de dos millones de euros y que permitió la incorporación al patrimonio municipal de una extensión de suelos que el propio gobierno local calificó entonces como "trascendentales y estratégicos para el futuro de la ciudad", apunta VOX en un comunicado.

En el caso concreto de San Juan Bosco, el equipo de gobierno anunció que su adquisición permitiría ampliar la red de aparcamientos tácticos de la ciudad, ofreciendo estacionamientos gratuitos en zonas externas como incentivo para que los ciudadanos se desplazaran caminando hacia el centro, fomentando así la movilidad sostenible y el cuidado del medioambiente.

El solar de la avenida San Juan Bosco, en San Fernando, completamente enfangado y lleno de charcos con las lluvias / Vox San Fernando

Sin embargo, casi un año después de esa compra millonaria, la realidad es bien distinta. "El solar continúa sin acondicionar, sin nivelar y sin ninguna actuación visible, siendo utilizado únicamente como un aparcamiento “en precario”, con desniveles del terreno y elementos que pueden suponer un riesgo para la seguridad de los usuarios", denuncia el grupo municipal.

El portavoz del grupo municipal VOX San Fernando, Carlos Zambrano, considera "inaceptable" que un suelo municipal permanezca abandonado mientras los isleños siguen padeciendo problemas de tráfico y de falta de aparcamiento en distintas zonas de la ciudad.

"Las últimas lluvias han dejado el solar en una situación lamentable, ante la pasividad del gobierno socialista de la ciudad. Para Carlos Zambrano, la moción presentada era acertada al solicitar que se actúe de manera inmediata para nivelar la superficie del solar y avanzar en su acondicionamiento, permitiendo que cumpla con los fines para los que fue adquirido, y que así deje de ser un ejemplo más de la gestión ineficaz y del abandono de proyectos anunciados por el actual equipo de gobierno", señala.