Vox denuncia en San Fernando el mal estado de la plaza de Los Barcos y del parque de Los Olivos
El grupo municipal exigirá este viernes en el Pleno una intervención ante su deterioro "por falta de mantenimiento y la ausencia de inversión municipal"
VOX rechaza "la imposición de la Zona de Bajas Emisiones" en San Fernando
El grupo municipal VOX ha presentado una propuesta al Pleno del Ayuntamiento de San Fernando para exigir la inmediata intervención en la Plaza de Los Barcos y el Parque Los Olivos, dos espacios públicos muy frecuentados por los vecinos y que, según denuncian, "se encuentran en un estado de notable deterioro por la falta de mantenimiento y la ausencia de inversión municipal".
Desde VOX San Fernando, destacan que estos espacios están ubicados en áreas con alta densidad de población y muy necesitadas de estructuras de esparcimiento para los vecinos; sin embargo, las infraestructuras públicas de esas zonas sufren un notable deterioro como consecuencia del paso de tiempo y la ausencia de inversión en la reposición de elementos rotos o avejentados.
En concreto, según detallan, en la plaza de Los Barcos es necesario renovar toda su solería, al encontrarse "muy antigua y deteriorada", faltándole algunos trozos y entre cuyas viejas losetas crecen hierbas. Asimismo, las zonas verdes están en mal estado y con los bordillos rotos. Añaden que la limpieza de la zona "deja mucho que desear", necesitando una especial limpieza el parque infantil y las papeleras.
Respecto al cercano Parque de los Olivos, llaman la atención también sobre la falta de limpieza y la necesidad de renovar las zonas verdes. Resaltan el "estado lamentable" del parque canino, que se reduce a "una valla de madera baja en muy mal estado sobre un terrizo sucio". Indican que en esa zona hay además "algunos alcorques vacíos y un árbol algo mustio amarrado con bolsas de basura a su tutor". En cuanto al parque infantil, "también necesita mejoras", en este caso, por faltar parte del suelo blando y precisar urgentemente labores de pintado y reparación.
Desde VOX recuerdan que los vecinos se han quejado de esta situación y que este grupo municipal ya ha trasladado en varias ocasiones al equipo de gobierno su preocupación por la falta de atención al cuidado de infraestructuras básicas en esta y otras barriadas de la ciudad. "0Es necesario mirar por los deberes propios de esta administración local, entre las que se encuentran fundamentalmente el cuidado y mantenimiento de calles, parques y jardines", subrayan.
Por todo ello, VOX San Fernando insta al gobierno local a que se realicen de manera urgente trabajos y obras de reparación en la Plaza de los Barcos y el Parque de los Olivos. En concreto, la renovación de la solería, reposición y arreglo del césped y zonas verdes en mal estado, limpieza y pintado de los parques infantiles, además del arreglo del suelo del que se encuentra en el Parque de Los Olivos, así como la limpieza de papeleras, renovación del parque canino y todas las actuaciones necesarias para que tales infraestructuras queden en buen estado.
También te puede interesar
Lo último